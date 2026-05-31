FC Ettenheim-Altdorf gewinnt am grünen Tisch

Der FC Ettenheim-Altdorf ergattert in der Fußball-Bezirksliga nach einem Unentschieden und zwei Niederlagen drei Punkte am grünen Tisch. Damit steht die Ey-Elf noch zwei Zähler hinter Rust.

Im schweren Auswärtsspiel beim SV Haslach ist dem aktuellen Tabellenzweiten SV Rust am Sonntag immerhin ein 0:0 geglückt. Dieses Unentschieden ist für die Mannschaft von Trainer Lucca Größer Gold wert, denn der schärfste Verfolger der Ruster, der FV Rammersweier, ist in Lahr beim 1:5 gegen den FV Dinglingen schwer gestrauchelt. Rechnet man dem FC Ettenheim-Altdorf indes die noch fehlenden Punkte aus dem Unterharmersbach-Spiel hinzu, kommt der FC dem SV Rust bis auf zwei Zähler nahe. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.