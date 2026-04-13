 2026-04-10T07:15:08.667Z

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FC Ettenheim-Altdorf fiebert dem Derby gegen Rust entgegen

Nach dem 1:1 beim SC Offenburg fiebert der FC Ettenheim-Altdorf dem Derby gegen Rust entgegen

von Toni Nachbar (BZ) · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Fabio Jörger vom FC Ettenheim-Altdorf klärt per Kopf vor dem Offenburger Waldemar Kraus.
Fabio Jörger vom FC Ettenheim-Altdorf klärt per Kopf vor dem Offenburger Waldemar Kraus. – Foto: Sebastian Barthmes

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Bezirksliga Offenburg
FC Ettenheim-Altdorf

Im Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga trennen sich der SC Offenburg und der FC Ettenheim-Altdorf 1:1 (0:1). Der Tabellenführer aus Fautenbach strauchelt bei den offensivstarken Sulzern.

Das Remis zwischen dem SC Offenburg und dem FC Ettenheim-Aldorf am vergangenen Samstag auf dem Sportplatz im Stadtteil Albersbösch stellte keinen der beiden Kontrahenten zufrieden, könnte man meinen. Mit 46 beziehungsweise 45 Punkten bleiben die Gäste aus Altdorf und Ettenheim sowie der SCO im spannenden Meisterschaftsrennen hinter den Vereinen aus Rust, Rammersweier und Zell, die allesamt 47 Zähler aufweisen, sowie dem Spitzenreiter aus Fautenbach, der aktuell 51 Punkte besitzt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.