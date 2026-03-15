FC Este müht sich zum Derbysieg - die Verfolger lassen Punkte liegen

Der FC Este 2012 muss zwar wieder zittern, feiert am Ende aber doch den Derbysieg. Ein Erfolg, der vermutlich noch besser schmeckt, weil die beiden Verfolger ohne die volle Punktausbeute blieben. Der VfL Maschen wendete tief in der Nachspielzeit zumindest noch eine Niederlage ab.

Fleestedt belohnte sich vor der Pause mit einem Doppelschlag von Nils Heitmann (39.) und Den Danielov (45.) für einen ordentlichen Auswärtsauftritt. Nach dem Seitenwechsel geriet der Vortrag der Gäste aber ins Wanken, als sie sich eine Ampelkarte einhandelten (68.). Letztlich kam der TV Welle aber erst zu spät zum Anschluss durch Jasper van de Broek und musste sich geschlagen geben (90.+2). TuS-Cheftrainer Lennart Gögel über die Vereinskanäle: "Bis wir ab der 68. Minute durch eine Gelb-Rote Karte dezimiert zu Ende spielen mussten, haben wir klar das Spiel bestimmt und müssen uns lediglich vorwerfen lassen, dass wir die Führung nicht weiter ausgebaut haben. Ohne groß zu glänzen, haben wir eine sehr souveräne Leistung gezeigt und konnten einen verdienten Erfolg einfahren. Am Ende wacht Welle zwar nochmal auf und drängt auf den Ausgleich, aber hier hatten wir dann heute auch das nötige Spielglück. Diesen Erfolg gilt es im ersten Heimspiel des Jahres am kommenden Donnerstag zu bestätigen."

Nachdem Holvedes Henning Smidt eine frühe Ampelkarte sah (14.) und Timon Kusch seinen Lauf mit einem Doppelpack fortsetzte (20., 29.), schienen sich die Moisburger auf einen ruhigen Nachmittag einstellen zu können. Stattdessen entfachten die Gastgeber mit dem Anschlusstor durch Pascal Prack ein offenes Derby (54.). Jannes Heins bremste die Euphorie der Grün-Weißen nur kurz (63.), weil Jan Gidom im Gegenzug den Glauben seines Teams wiederherstellte (64.). Letztlich brachte der FCE den knappen Vorsprung aber ins Ziel und baut den Vorsprung auf die Verfolger aus. FCE-Teammanager Sven Timmermann: „Insgesamt ein verdienter Sieg, bei dem wir in der ersten Halbzeit von der Gelb-Roten Karte profitieren. Wir hatten alles komplett im Griff, doch der Anschlusstreffer sorgte dann dafür, dass wir den Gegner wieder zurück ins Spiel geholt haben. Wir lassen uns dann auf einen offenen Schlagabtausch ein und verlieren die Struktur. Wir mussten bis zum Ende zittern und hellwach sein, weil wir es dann wieder verpasst haben, das entscheidende Tor nachzulegen.“

Der TSV Elstorf II arbeitete lange daraufhin, einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt einzufahren. Schließlich brachte Justin Birkholz kurz vor Schluss die Erlösung (87.), Timo Hausmann machte in der Nachspielzeit vom Punkt den Deckel drauf (90.+3).

Auf einem schwer zu bespielenden Geläuf egalisierten sich die Ansätze beider Duellanten. Luhdorf bleibt damit Zweiter, muss den FC Este 2012 aber ein wenig ziehen lassen. Heidenau bleibt im Tabellenmittelfeld. MTV-Trainer Michael Arndt: "Ohne einen Vorwurf an die Gastgeber oder an den SV Dohren, aber das Spiel musste leider unter schwer zumutbaren Platzbedingungen stattfinden. Selbst der gute Schiri Felix Reising verletzte sich durch umknicken leicht. Uns erwischte es auf dem schlimmer Geläuf schwerer. Und das bereits nach wenigen Minuten mit einer verletzungsbedingten Auswechslung von Sascha Krause. In der Folge kamen wir nicht gut ins Spiel. Viel mehr als stumpfe, lange Bälle zu spielen, gab der Platz einfach nicht her. Heidenau konnte das in dieser Klarheit zunächst besser und hatte zwei gute Abschlüsse, die unser Keeper Robin Hoffmann klasse parierte. Ab der 30. Minuten hatte sich auch unser Team damit abgefunden, dass ein ansehnliches Fussballspiel heute schlichtweg nicht möglich war und hielt besser und einsatzfreudig dagegen. Vor der Pause lagen daher auch zwei prima Chancen bei uns. Von da an warteten beide Teams diszipliniert auf den einen Fehler des Gegners oder den einen guten Standart. Irgendwie zum Lucky Punch kommen. Doch der gelang bei ausgeglichenen Möglichkeiten weder den Gastgebern noch uns. Das 0:0 passt daher."

Last-Minute-Dusel für den VfL Maschen! Der Buchholzer FC II forderte den Aufstiegsanwärter und erarbeite sich gleich zwei Führungen. Zunächst nickte Timo Klimov eine Hereingabe mit dem Kopf ein (12.). Erst in der Schlussphase gelang es Maschen, durch Lukas Erhorn zurückzuschlagen. In einer offenen Schlussphase war es wieder Klimov, der schon wieder sichere Matchwinner aussah (86.). Schließlich gelang es dem VfL aber doch noch, durch Philipp Hermsdorf tief in der Nachspielzeit zumindest einen Punkt mit auf die Heimreise zu nehmen (90.+7).

Mit dem einen Zähler kann der TSV Auetal sicherlich im Abstiegskampf mehr anfangen als der TSV Winsen/Luhe, um im Aufstiegsrennen noch ein Wörtchen mitzureden. Bjarne Raßmann brachte die Toppenstedter vom Punkt in Führung (14.), die Luhestädter drehten das Geschehen durch Doppelpacker Alaaddeen Zakaria (25., 43.). Weil im persönlichen Duell der beiden Torschützen auch Raßmann seinen zweiten Treffer nachlegte (71.), teilten sich die Teams am Ende die Punkte.