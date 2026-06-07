FC Este mit Torfestival zur Meisterfeier - Luhdorf in der Relegation

Der FC Este 2012 hat sich bei der offiziellen Meisterfeier mit eine Torfestival in die Sommerpause verabschiedet. Der MTV Luhdorf-Roydorf hat sein Saisonende hingegen vertagt und bekommt in der Relegation die Chance auf den Durchmarsch in die Bezirksliga. Im Tabellenkeller entscheidet der Buchholzer FC II den Dreikampf um den Ligaverbleib für sich.

Die beiden Duellanten ließen sich eine Viertelstunde Zeit, bis sie dem Publikum ein Torfestival boten. Mit einem Fünferpack schoss sich Timon Kusch noch an die mit Holvedes Malte Weitendorf geteilte Spitze der Torjägerliste. Beide Knipser kamen mit 22 Treffern im Ziel an.

FCE-Teammanager Sven Timmermann: „Für uns passt das Spiel und das Ergebnis zum Saisonabschluss auf den Punkt. Beide Mannschaften haben mit offenem Visier gespielt und viel zugelassen – deswegen kommt dieses Ergebnis zu Stande. Wir freuen uns darüber, dass wir die Spannung halten und unsere offizielle Meisterfeier so veranstalten konnten.“

Nachdem der MTV Luhdorf-Roydorf zuletzt den Matchball auf die Vizemeisterschaft liegen gelassen hat, überließ der Aufsteiger dieses Mal nichts dem Zufall. Die Luhdorfer legten fokussiert los und legten durch Leonard Clauer (5.) und Baran Büyüksahin (16.) entscheidend vor. Anschließend fand auch Winsen besser ins Spiel, doch spätestens Marc-André Böhme entschied die Begegnung zu Gunsten des MTV (64.). Luhdorf zieht damit in die Aufstiegsrelegation ein und trifft dort auf die Eintracht Elbmarsch - mit einem Sieg würde der MTV auf den Sieger aus dem zweiten Duell zwischen den Kreisliga-Zweiten aus dem Heidekreis und Celle treffen. MTV-Trainer Michael Arndt: "Die Niederlage der letzten Woche war im Nachhinein wertvoll. Wir hatten es unter der Woche ausgiebig aufgearbeitet und heute ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Wir sind von Beginn an "All-In" gegangen. Kein verstecken, kein taktieren und kein zaudern. Und das zahlte sich aus. Gerade in der Anfangsphase war Winsen sichtlich beeindruckt und fand nicht ins Spiel. Zumal wir uns auch mit zwei Tore belohnten. Danach wurde das Spiel ausgeglichener und die TSVler hätte nach der Pause auch zum Anschlusstreffer kommen können. Doch genau zum richtigen Zeitpunkt spielten wir den Konter zum 3:0 gut aus. Wir freuen uns als Aufsteiger natürlich sehr über die Vizemeisterschaft. Nun sogar noch die Relegation spielen zu dürfen rundet eine prima Saison ab. Mal sehen, was da für uns noch drin ist."

Mit fünf Siegen am Stück hatte sich der TSV Heidenau nochmal in die Position gebracht, um die Aufstiegsrelegation zu kämpfen. Die Hausherren legten durch einen Strafstoß von Dominik Fornfeist vor (28.), Mika Löll erhöhte und schien einen souveränen Heimsieg zu ebnen (41.). Stattdessen half Fleestedt ein Moment der Sorglosigkeit, den Nils Heitmann mit dem Anschlusstreffer bestrafte (45.+1). Nach dem Seitenwechsel glich Fynn Jarne Sandgaard mit einem Distanzschuss aus und sorgte damit für eine Punkteteilung (80.). Parallel erledigte Luhdorf seine Hausaufgaben und sicherte sich neben der Vizemeisterschaft die Relegation. TSV-Cheftrainer Jannik Pahl: "In der ersten Halbzeit haben wir ein bisschen gebraucht, um richtig ins Spiel zu finden. Danach waren wir aber gut drin, konnten auf 2:0 stellen und hatten die Partie eigentlich unter Kontrolle. Umso ärgerlicher ist das 2:1 direkt vor der Halbzeit. Für uns war der Ball mehr als deutlich im Aus, deshalb hören wir in der Situation kurz auf zu spielen. Der Pfiff bleibt aus, Fleestedt ist wach und schiebt den Ball rein. In der zweiten Halbzeit ist das Spiel dann etwas abgeflacht. Fleestedt kommt durch einen Distanzschuss, der flattert und unserem Torwart durchrutscht, noch zum 2:2. Am Ende steht trotzdem fest: Wir haben unser Saisonziel Top 3 erreicht und können mit der gesamten Saison mehr als zufrieden sein. Wir hatten viele Verletzungen, einige Nebengeräusche und mussten immer wieder mit schwierigen Umständen umgehen. Gerade in den letzten Wochen haben wir aber nochmal gezeigt, was in uns steckt. Für uns als kleiner Dorfverein sind der Pokalsieg und Platz 3 in der Liga absolut keine Selbstverständlichkeit. Darauf können die Jungs sehr stolz sein."

Die SG Salzhausen-Garlstorf hätte einen Dreier gebraucht, um überhaupt noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu bekommen. Nach einem Treffer von Benedict-Corbinian Heinrichs liefen die Gäste allerdings nahezu die komplette Spielzeit einem Rückstand hinterher (30.). Als Schlusslicht Nenndorf durch Justin Oldenburg nachlegte (71.), war der Stecker bei der SG SaGa gezogen. Lukas Matuschak (77.) und Finn Quecke (81.) machten schnell den Deckel drauf. Salzhausen verabschiedete sich immerhin noch mit dem Anschlusstreffer aus der Kreisliga (83.).

Der Buchholzer FC II bleibt in der Kreisliga! Mit dem dritten Sieg am Stück feiert der zwischenzeitlich abgeschlagene BFC doch noch den Klassenerhalt. Die Gäste bedienten sich einer Standardsituation, um in Führung zu gehen: Eine Freistoß-Hereingabe von Christian Valentin landete auf dem Kopf von Maximilian Werner, der zur Führung einnickte (25.). Nach dem Seitenwechsel bewies Trainer Steffen Fänger auch noch ein Goldenes Händchen, als Juryan Lohmann unmittelbar nach seiner Einwechslung einen weiteren Valentin-Freistoß in die Maschen beförderte (64.). Buchholz bleibt damit aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses über dem Strich.

Der TV Welle bewies viel Moral und kam nach zwei Rückständen zurück ins Spiel. Jasper van den Broeck glich für die Hausherren aus (75.), Bjarne Heins brachte den TVW in Führung (76.). Weil der Buchholzer FC II parallel ebenfalls erfolgreich war, besiegelte das schlechtere Torverhältnis den Abstieg Welles.