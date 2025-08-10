FC Este legt Fehlstart hin - vier Platzverweise im Aufsteigerduell

Trotz der Niederlage machte Aufsteiger TSV Elstorf II einen sehr guten Eindruck. Insgesamt haderten die Gäste vor allem mit ihrer Chancenverwertung. Das Comeback nach dem 0:3-Rückstand wurde letztlich nicht mehr final belohnt.

TSV-Cheftrainer Kristopher Mau: "Eine ärgerliche und vor allem eine völlig unnötige Niederlage für uns zum Saisonauftakt. Wir sind über die gesamte Spielzeit die aktiver Mannschaft und haben mehr Spielanteile. Zur Halbzeit liegen wir nach einem individuellen Fehler und einer Schläfrigkeit bei einem Standard 0:2 zurück. Direkt nach der Halbzeit bekommen wir mit einem Konter das 0:3. Trotz des Rückstandes waren wir weiter aktiver und haben nie aufgegeben und sind dann auch verdient zurück gekommen. Leider müssen wir die mangelnde Chancenverwertung uns eingestehen und dadurch wurden wir am Ende für den Aufwand nicht belohnt. "