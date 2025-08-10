FC Este legt Fehlstart hin - vier Platzverweise im Aufsteigerduell

Der FC Este 2012 hat einen Fehlstart hingelegt, der TSV Winsen/Luhe seine Favoritenrolle wiederum souverän erfüllt. In einem hitzigen Aufsteigerduell hagelte es vier Platzverweise, der TSV Heidenau feierte den zweiten Derbysieg in nur einer Woche. So lief der 1. Spieltag der Kreisliga Harburg.
Trotz der Niederlage machte Aufsteiger TSV Elstorf II einen sehr guten Eindruck. Insgesamt haderten die Gäste vor allem mit ihrer Chancenverwertung. Das Comeback nach dem 0:3-Rückstand wurde letztlich nicht mehr final belohnt.
TSV-Cheftrainer Kristopher Mau: "Eine ärgerliche und vor allem eine völlig unnötige Niederlage für uns zum Saisonauftakt. Wir sind über die gesamte Spielzeit die aktiver Mannschaft und haben mehr Spielanteile. Zur Halbzeit liegen wir nach einem individuellen Fehler und einer Schläfrigkeit bei einem Standard 0:2 zurück. Direkt nach der Halbzeit bekommen wir mit einem Konter das 0:3. Trotz des Rückstandes waren wir weiter aktiver und haben nie aufgegeben und sind dann auch verdient zurück gekommen. Leider müssen wir die mangelnde Chancenverwertung uns eingestehen und dadurch wurden wir am Ende für den Aufwand nicht belohnt. "
Der VfL Maschen setzt zum Ligastart ein fettes Ausrufezeichen! Die beiden Duellanten sparten sich die Abtastphase auf, was für den VfL deutlich besser aufging: Torjäger Lukas Erhorn brachte die Gäste schnell auf die Siegerstraße (2., 6.). Mit der Führung im Rücken kontrollierte Maschen das Geschehen über die komplette Distanz und legte durch Philip Hermsdorf (54.), Noah Penz (83.) und Julian Timm (88.) sogar noch nach.
Buchholz nutzte es eiskalt aus, dass der FC Este überhaupt nicht ins Spiel fand. Louis Weißgerber (14.) und Sekou Camara (28.) erzielten für den BFC zwei Tore, Manuel Maintz brachte die Moisburger auf die Ergebnistafel (45.+2). Nach dem Seitenwechsel bekamen die Hausherren zwar mehr Spielkontrolle, waren im letzten Drittel aber zu ungefährlich, um nach dem Pokal-Ausscheiden den nächsten schweren Rückschlag abzuwenden.
FCE-Teammanager Sven Timmermann: "Dass viele Jungs gefehlt haben, soll keine Ausrede sein. Ich möchte die jungen Spieler in Schutz nehmen, die ins kalte Wasser geschmissen wurden - denen mache ich keinen Vorwurf. Sonst ist es für mich in erster Linie eine Einstellungssache gewesen. Um Spiele zu gewinnen, braucht es die richtige Grundeinstellung und die haben wir vermissen lassen. In der zweiten Halbzeit laufen wir dann an, haben aber auch nur ein, zwei Chancen und scheitern dann am überragenden Keeper. Buchholz hat das 2:1 leidenschaftlich verteidigt und am Ende verdient gewonnen. Wir haben die Idee und die Durchschlagskraft vermissen lassen - so ist es ein Fehlstart."
Der TSV Winsen/Luhe bestätigt seine Form nach den guten Leistungen im Kreispokal und setzt sich auch souverän in Scharmbeck durch. Dominik Zielke (31.), Blaise Bigirimana (35.) und Ahmad Algmo (38.) machten in nur sieben Minuten alles klar. Im zweiten Abschnitt trug sich dann auch noch Turan Besler in die Torschützenliste ein (70.).
Vier Platzverweise und ein Luhdorf-Comeback prägten das Kreisliga-Aufsteiger-Duell. Zunächst schien die Partie komplett in die Richtung der Gäste zu laufen, die nicht nur durch Samuel Demir (9.) und Tim-Niclas Möller doppelt vorlegten (24.), sondern nach einer Roten Karte auch noch einer langen Überzahl entgegenblickten (25.).
Zehn Luhdorfer fanden aber durch einen Doppelpack von Leonard Clauer zurück ins Spiel (30., 34.), Sascha Krause drehte die Partie sogar zu Gunsten des MTV. In der Schlussphase wurde es dann hitzig: Luhdorf handelte sich eine Ampelkarte ein (79.), dann stellte Salzhausen zumindest personell noch Gleichzahl her (80., 87.).
Der TuS Nenndorf startet mit einem Dreier in die neue Spielzeit. In einer ausgeglichenen Begegnung gelang Lukas Matuschak der Führungstreffer (38.), den Justin Oldenburg in der Schlussphase mit dem 2:0-Endstand für den Kreispokalsieger untermauerte (80.).
Keine einfache Woche für den TSV Holvede-Halvesbostel! Nach dem Kreispokal-Ausscheiden unterlag Holvede innerhalb einer Woche zum zweiten Mal im Derby gegen den TSV Heidenau. Während Nik Oelkers (35.) und Jan-Peter Gebers (61.) für die Heidenauer trafen, ließen die Gäste ihre Möglichkeiten liegen. Zu allem Überfluss sah Michel Elmers in der Nachspielzeit noch die Ampelkarte für Meckern (90.+3).