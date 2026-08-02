FC Este landet Pokal-Coup gegen Landesligisten - Elstorf in Torlaune

Der FC Este 2012 sammelt vor dem Bezirksliga-Start viel Selbstvertrauen und wirft den TV Jahn Schneverdingen aus dem Pokalwettbewerb. Der TSV Elstorf lässt sich wiederum von der weiten Auswärtsreise nach Lübbow nicht beeindrucken und zeigt sich in Torlaune. Für den TV Meckelfeld löst ein Routinier das Ticket für die zweite Bezirkspokal-Runde.

TVM-Teammanager Heiko Brandenburg: „Wir haben die Begegnung wie viele andere auch zunächst als zusätzliches Testspiel gesehen. Dass am Ende die Null steht und wir als Sieger vom Platz gehen, ist Gold wert für die letzte Trainingswoche vor dem Ligastart. Wir haben aus einer gesunden Defensive herausgespielt, weil wir durch die vielen Urlaube in der Vorbereitung gar nicht Kraft hatten, um hoch zu pressen. Deswegen war das die richtige Ausrichtung, um durch Umschaltmomente zu den Toren zu kommen. Wir freuen uns sehr, dass wir mit einem Erfolgserlebnis in die Pflichtspielserie gestarten sind.“

Die Meckelfelder überließen Reppenstedt den Ballbesitz und verlagerten ihre Ambitionen auf das Konterspiel. Dass Routinier Kristopher Kühn einen Umschaltmoment mit dem Kopf vollendete (16.), spielte den Bravehearts entsprechend in die Karten. Im zweiten Durchgang war es abermals Torjäger Kühn, der nach einem Konter für den 2:0-Endstand sorgte (67.). In der nächsten Runde wartet nun der Sieger aus der Begegnung zwischen dem TSV Bardowick und dem MTV Römstedt.

Trotz der weiten Anreise brauchte der TSV Elstorf keinen besonderen Anlauf, um dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Till Müsing bediente einen Tiefenlaufweg von Christopher Schulze, der früh zur Führung vollstreckte (9.). Anschließend verwertete Oliver Rohrer eine Krolikowski-Flanke mit dem Kopf (25.), Philipp Wolfram vollstreckte eine ansehnliche Kombination nach Vorarbeit von Björn Jarmer (33.). Als ein Wolfram-Eckball bei Schulze landete, war die Begegnung früh entschieden (45.). Im zweiten Abschnitt nahmen die Gäste zwar phasenweise die letzte Kaltschnäuzigkeit vermissen. Trotzdem sorgten Wolfram (63., 90.+2) und Liam Neuenstadt (67., 85.) mit ihren beiden Doppelpacks für eine klare Sprache. In der 2. Hauptrunde hält sich die Anreise dann auch in Grenzen, wenn die Kicker von der Schützenstraße bei Landkreis-Rivale Borstel-Sangenstedt zu Gast ist. Elstorf-Cheftrainer Michel Welke: „Ich bin sehr zufrieden, mit welcher Variabilität wir unsere Tore erzielt haben. Trotz ihres Abwehr- bzw. Mittelfeldpressings haben wir beim ersten Treffer den Ball gut über die Kette gespielt. Anschließend waren weitere herausgespielte Tore, aber auch Standards und Fernschüsse dabei. Gleichzeitig haben wir sogar noch ordentlich was liegen lassen. Wir freuen uns nun, dass es auch in der Liga losgeht und werden dann sehen, wie unser Plan aufgeht, mit dem wir spielen wollen.“

Erst am Freitag feierte der MTV Egestorf einen 4:1-Auswärtssieg zum Bezirksliga-Start am Holzweg, nun revanchierte sich der Buchholzer FC im Pokal. Timon Schrader (12.) und Jonas Baumgart beförderten die Gäste in Führung (36.). Dem BFC gelang es, diesen Vorsprung bis ins Ziel zu transportieren.

Kein Happy-End für den TSV Heidenau! Der Harburger Kreispokal-Sieger schlug sich gegen den MTV Borstel-Sangenstedt wacker und musste sich erst im Elfmeterschießen geschlagen geben. Zuvor gelang es den Heidenauern, mit einem 0:0 das Ausschießen vom Punkt zu erzwingen. Dort musste Bezirksligist Borstel neun Strafstöße verwandeln, um in die 2. Hauptrunde einzuziehen.

Obwohl der FC Este 2012 der klare Underdog war, legte der Bezirksliga-Aufsteiger unbeeindruckt los. Zunächst klärte der Jahn vor dem einschussbereiten Manuel Maintz (9.), dann bekamen die Hausherren bei einer Dreifachance das Leder nicht über die Linie (11.). Stattdessen bestrafte der Favorit diese Nachlässigkeit, indem Maurice Bahnemann für Schneverdingen eiskalt vor dem Tor einnetzte (15.). Die Moisburger hatten an diesem Rückstand durchaus zu knabbern. Im zweiten Abschnitt brauchte es einen starken Torhüter Özgür Kiziltas, der einen vorzeitigen Knockout mit starken Paraden verhinderte. Dadurch blieb der FCE im Spiel und kam nach feiner Vorarbeit von Linus Spruth für Timon Kusch zum späten Ausgleich (86.). Im Elfmeterschießen parierte Kiziltas zwei Schüss des Landesligisten, sodass Maintz schließlich das Ticket für die nächste Runde buchte. FCE-Teammanger Sven Timmermann: „Wahnsinn! Wir machen über 90 Minuten ein richtig gutes Spiel. Schon in der Anfangsphase hatten wir richtig gute Möglichkeiten, die wir leider nicht genutzt haben. Nach dem Gegentor waren wir dann nicht mehr so griffig und hatten einen kleinen Bruch im Spiel, Schneverdingen hat das wiederum mehr Sicherheit gegeben. Als wir mehr riskieren mussten, hat Ötzi uns im Spiel gehalten. Spätestens als er im Elfmeterschießen noch zwei Schüsse pariert hat, ist er für mich der Mann des Tages.“