FC Este lässt wichtige Punkte liegen

So., 23.10.2022, 15:00 Uhr

Dabei dominierte Este die Partie und lag verdient mit 2:0 vorne. Doch die Gastgeber verpassten das dritte Tor. "Sie haben uns so viele Räume geboten, aber wir haben es einfach versäumt, sie zu nutzen", sagt Trainer Sven Timmermann. "Der Gegner war bis zum 2:1 wirklich tot, wir spielen aber fast schon zu überheblich und legen in einer richtig starken ersten Halbzeit nicht nach. Wir bekommen die Gegentore dann zu einfach und haben uns selbst geschlagen. Es ist bitter, dass wir in diesem Sechs-Punkte-Spiel die Zähler liegengelassen haben." Tore: 1:0 (4.) N. Heins, 2:0 (17.) Kusch, 2:1 (39.) Kizilboga, 2:2 (41.) Delic, 3:2 (49.) Wentorp, 3:3 und 3:4 (52., 66.) beide Akyol. (stu)