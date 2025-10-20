FC Este jubelt, Maschen aber auch - Elstorf stoppt die Negativserie

Die Moisburger legten mit viel Feuer los und verdienten sich schnell die Führung von Felix Vomhof (5.). Daraufhin erarbeitete sich auch der FCR mehr Spielanteile und schnupperte am Ausgleich. Die Pause nutzte der Favorit, um sich für den zweiten Abschnitt zu sammeln. Nach dem Seitenwechsel sorgte Timon Kusch mit einem Distanzschuss für den wichtigen zweiten Treffer (57.). Anschließend machte der 17-jährige Joker Jonah Seidel auf sich aufmerksam, der Manuel Maintz seinen Doppelpack auflegte (75., 77.).

FCE-Trainer Jendrik Matthies: „Wir sind in der ersten Halbzeit optimal reingekommen und haben eine gute erste Viertelstunde gespielt. Dann haben wir leider den Faden verloren und den Gegner unnötig ins Spiel kommen lassen. Nach ein paar taktischen Umstellungen haben wir dann das Spiel auch souverän gewonnen, auch wenn wir ein paar Chancen liegengelassen haben. Jonah Seidel hat sich für die nächste Woche empfohlen.“