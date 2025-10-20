FC Este jubelt, Maschen aber auch - Elstorf stoppt die Negativserie

Dem FC Este 2012 verhilft ein 17-jähriger Einwechselspieler mit zwei Assists zum Auswärtssieg beim FC Rosengarten, trotzdem bleibt der VfL Maschen mit einem ausstehenden Nachholspiel in der besseren Ausgangslage. Im Tabellenkeller der Kreisliga Harburg verliert der TuS Nenndorf trotz eines Albers-Dreierpacks das Sechs-Punkte-Spiel gegen den TSV Auetal.
Die Moisburger legten mit viel Feuer los und verdienten sich schnell die Führung von Felix Vomhof (5.). Daraufhin erarbeitete sich auch der FCR mehr Spielanteile und schnupperte am Ausgleich. Die Pause nutzte der Favorit, um sich für den zweiten Abschnitt zu sammeln. Nach dem Seitenwechsel sorgte Timon Kusch mit einem Distanzschuss für den wichtigen zweiten Treffer (57.). Anschließend machte der 17-jährige Joker Jonah Seidel auf sich aufmerksam, der Manuel Maintz seinen Doppelpack auflegte (75., 77.).
FCE-Trainer Jendrik Matthies: „Wir sind in der ersten Halbzeit optimal reingekommen und haben eine gute erste Viertelstunde gespielt. Dann haben wir leider den Faden verloren und den Gegner unnötig ins Spiel kommen lassen. Nach ein paar taktischen Umstellungen haben wir dann das Spiel auch souverän gewonnen, auch wenn wir ein paar Chancen liegengelassen haben. Jonah Seidel hat sich für die nächste Woche empfohlen.“
Die Scharmbecker füttern ihr Polster nach unten fleißig auf und klettern ins gesicherte Mittelfeld. Jeremy Scheinemann führte die Gäste auf die Siegerstraße (25.), Nico Cibis legte vom Punkt kurz nach der Pause nach (51.). Der TV Welle muss oben mit dem vierten sieglosen Spiel am Stück ein wenig abreißen lassen.
Die Fleestedter legten zielgerichtet los und verdienten sich schnell die Führung von Nils Heitmann (8.). Anschließend fehlte Salzhausen der nötige Zugang in die Gefahrenzone, um ihre Bemühungen in Zählbares umzumünzen. Stattdessen legte Tristan Hruby das wichtige zweite Tor nach (66.), ehe Heitmann mit zwei weiteren Toren (74., 87.) seinen Nachmittag krönte.
TuS-Cheftrainer Lennart Gögel über die Vereinskanäle: "Gegen eine faire und sympathische Heimmannschaft kommen wir gut in die Partie und erzielen aus einigen Gelegenheiten die verdiente Führung. Bis zur Halbzeit verteidigen wir solide, aber lassen die offensive Gefahr der Anfangsphase vermissen. Im zweiten Durchgang starten wir wieder gut und können das Ergebnis durch Dreierpacker Nils Heitmann und Tristan Hruby in die Höhe schrauben. Ein verdienter Erfolg nach erwachsener Leistung - daran wollen wir in der Heimspielwoche anknüpfen! Der größte Dank geht heute an unsere zahlreichen Auswärts-Fans."
Die Gäste wehrten sich mit viel Leidenschaft gegen die drohende Niederlage. Holvede ging zwar mit einem 1:3-Rückstand in die Kabine, egalisierte diese Voraussetzungen durch die Treffer von Malte Weitendorf (48.) und Tjark-Luca Niekerken (55.) in Windeseile. Schließlich legten die Luhestädter aber ein weiteres Mal durch Blaise Bigirimana vor und brachte diesen Vorsprung ins Ziel. Mit dem vierten Sieg am Stück klopft Winsen wieder oben an.
Negativserie gestoppt! Der TSV Elstorf II fährt im Sechs-Punkte-Spiel beim Buchholzer FC II einen wichtigen Dreier ein und schafft eine Lücke von vier Zählern auf einen Nichtabstiegsplatz. Kurz vor der Pause sorgte Marius Mojen mit einem Strafstoß für den Treffer des Tages (42.). Anschließend verpassten es die Gäste, entscheidend nachzulegen, sodass schließlich der Schlusspfiff für die Erlösung sorgte.
Elstorf-Cheftrainer Kristopher Mau: "Unser Fokus lag heute ganz klar auf unserem eigenen Spiel. Wir wollten dem BFC unser Spiel aufzwingen – und das ist uns über die gesamte Spielzeit sehr gut gelungen. Der Sieg war absolut verdient. Alles, was uns in den letzten Wochen an Willen, Disziplin und grundlegenden Tugenden gefehlt hat, war heute deutlich zu sehen. Die Jungs haben das, was wir uns vorgenommen hatten, hervorragend umgesetzt.
Einziger Kritikpunkt bleibt die Chancenverwertung – wir haben das Spiel dadurch unnötig lange offen gehalten. Trotzdem bin ich sehr zufrieden, wie wir aufgetreten sind und dass wir die Serie aus Niederlagen und Unentschieden endlich beenden konnten."
Der VfL Maschen setzt ein fettes Ausrufezeichen und weist Bezirksliga-Absteiger Heidenau am Sonntagabend letztlich deutlich in die Schranken. Mit einem frühen Doppelschlag von Philip Hermsdorf (9.) und Lukas Erhorn (15.) stellte der VfL seine Gäste vor eine kaum zu lösende Aufgabe. Heidenau bastelte zwar zumindest am Anschlusstreffer, bekam unmittelbar nach dem Seitenwechsel durch Doppelpacker Erhorn den nächsten Nackenschlag verpasst (51.). In einer wilden Schlussphase brachte Maschen den Vorsprung trotzdem deutlich ins Ziel.
Die Luft wird dünner für den TuS Nenndorf! Denn weil am 11. Spieltag der Kreisliga Harburg einige direkte Konkurrenten aufeinander trafen, wächst der Rückstand des Kreispokalsiegers im direkten Duell mit dem TSV Auetal auf fünf Zähler an. Obwohl TuS-Angreifer Steffen Albers ein Dreierpack gelang, liefen die Gäste fast der kompletten Spielzeit vergeblich einem Rückstand hinterher.
