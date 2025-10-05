FC Este jubelt im Spitzenspiel und erobert die Tabellenführung

Der TuS Nenndorf schnupperte bis in die Nachspielzeit an einem wichtigen Dreier im Kampf um den Klassenerhalt. Lukas Matuschak hatte den TuS kurz vor der Pause in Führung gebracht (45.+2), die bis in die Schlussminuten Bestand hielt. Dann setzte der TV Welle den späten Lucky-Punch durch Danny Maaß (90.+2), der dem Schlusslicht den nächsten Dämpfer verpasste.

Die Moisburger brauchten nur fünf Minuten, um durch einen Fernschuss von Robert Paaschburg in Führung zu gehen. Anschließend gelang es dem FCE jedoch nicht, ihre Überlegenheit noch deutlicher auf die Ergebnistafel zu bringen. Dadurch blieb das Geschehen offen, bis Jannes Heins mit dem Anbruch der Schlussphase mit dem zweiten Treffer für klare Verhältnisse sorgte (77.). Damit überholt der FC Este den MTV wieder und steht an der Spitze der Kreisliga Harburg. FCE-Teammanager Sven Timmermann: „Wir haben uns das Leben schwergemacht, weil wir unsere Chancen nicht genutzt haben und dann die Kräfte ein wenig nachließen. Dadurch drohte das Spiel ab der 70. Minute ein wenig zu kippen, auf der anderen Seite hat sich Luhdorf auch nur eine nennenswerte Möglichkeit herausgespielt. Der Garant für den Sieg war der Wille und die Gier. Es war ein durchschnittliches Kreisliga-Spiel, für die Voraussetzungen bei unserem weiter dünn besetzten Kader aber eine starke Leistung.“

Die SG Salzhausen-Garlstorf legte durch Philipp Kremer vom Punkt vor (32.), fing sich aber fing mit einem Doppelschlag von Turan Besler (43.) und Ally Ndikumana (45.+3) vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel verpasste Ali Hamade dem Aufsteiger den nächsten Nackenschlag (47.). Dadurch war das Momentum zu Gunsten der Luhestädter gekippt, die durch Ndikumana (58., 67.) und Besler (71.) früh für Klarheit sorgten.

Der TuS Fleestedt macht einen Satz in der Tabelle und verlässt am Sonntagabend die Abstiegsplätze. Dabei brachte Luca-Marc Pingel zunächst sogar den Buchholzer FC II in Führung (62.), doch Tristan Hruby hatte die perfekte Antwort parat (67.). Als sich die Duellanten schon auf die Punkteteilung einstellten, glückte Henry Webel der späte Lucky-Punch (89.).

Der VfL Maschen sammelt zwar die nächste "Weiße Weste" hat mit dem Unentschieden die Tabellenführung aber nur noch bedingt in der eigenen Hand. Für Holvede ist die Punkteteilung wiederum zu wenig, um sich weiter an die Aufstiegsplätze heranzuarbeiten und in Richtung Keller ein Polster aufzubauen.

Nach der klaren Niederlage gegen Scharmbeck (1:6) drohte dem TSV Elstorf II nach einem Doppelpack von Leon Ahrens die nächste Pleite (11., 42.). Die Gäste kamen jedoch gut aus der Pause zurück, nach der ausgerechnet Chris Bothe - der über zwei Spielzeiten Cheftrainer des TSV Auetal war und nun Michel Welke bei Elstorf Bezirksliga-Mannschaft assistiert - den Anschlusstreffer erzielte (54.). Nur fünf Zeigerumdrehungen später traf Henri Martens zum Ausgleich (59.). Als Ahrens die Toppenstedter mit seinem dritten Treffer wieder in Führung brachte (66.) und eine Rote Karte die Hausherren eine Überzahlsituation verschaffte (74.), schien die Geschichte des Spiels geschrieben. Der Aufsteiger schlug aber nochmal zurück und sicherte sich durch Florian Peper einen wichtigen Zähler (84.). Elstorf-Cheftrainer Kristopher Mau: "Nach der deutlichen Niederlage am Freitag gegen Scharmbeck war heute Wiedergutmachung angesagt. Trotz der vielen Ausfälle, die wir an diesem Wochenende verkraften mussten, hat die Mannschaft Charakter gezeigt. Nach dem Rückstand zur Halbzeit haben die Jungs richtig reagiert, alles reingeworfen und sich in die Partie zurückgekämpft. Selbst nach der roten Karte und dem erneuten Rückstand haben wir nie aufgegeben – genau diese Mentalität brauchen wir. Am Ende steht ein verdienter Punkt, auf den wir aufbauen können."

