FC Este: Inacio arbeitet an Trainerlaufbahn

Der FC Este 2012 kämpft in der Harburger Kreisliga um den Aufstieg. Dabei helfen soll ein Angreifer des BSV. Zudem übernimmt ein bekannter Name den Trainerjob.
Die Moisburger, derzeit Tabellenführer der Kreisliga Harburg, liefern sich einen offenen Meisterschaftskampf mit Luhdorf und Maschen. Der nimmermüde Jendrik Matthies (42), 2014 einer der Oberliga-Aufstiegshelden beim BSV, betreut die Mannschaft als Spielertrainer „interimsweise“, nachdem es schon im März 2025 zur Trennung vom damaligen Trainerteam kam.
„Wir haben versucht, eine Lösung zu finden, waren mit unserer Trainersuche aber nicht erfolgreich“, erklärt Teammanager Sven Timmermann, einst selbst Landesligatrainer in Moisburg und BSV-Trainer in der Oberliga. Mit Matthies und nun zur kommenden Saison habe der Verein aber „gute interne Lösung gefunden“.
Bekannter Name übernimmt zur kommenden Saison
Philip Inacio (36) hat nach seinem Kreuzbandriss seine Laufbahn beendet und unterstützt Matthies als Co-Trainer. Inacio macht seine C- und möchte anschließend gleich die B-Lizenz nachlegen. „Er wird die Mannschaft nächstes Jahr übernehmen“, sagt Timmermann. „Er kennt den Fußball, hat selber in der Oberliga gespielt.“
Inacio lief in der A-Junioren-Bundesliga auf und bestritt ein U18-Länderspiel für Portugal. Im Landkreis-Fußball war der Innenverteidiger beim VfL Güldenstern Stade, der SV Ahlerstedt/Ottendorf, den VSV Hedendorf/Neukloster und beim Buxtehuder SV.
Offen ist, in welcher Spielklasse Este dann unter Inacio aufläuft. Derzeit führen die Moisburger die Kreisliga Harburg an, können den Spitzenplatz aber verlieren, wenn die Konkurrenz ihre Nachholspiele gewinnt.
Dass der FCE nach einem schwierigen Saisonstart überhaupt an der Spitze überwintert, begründet Timmermann auch mit der guten Arbeit am Seitenrand. „Ein Lob an das Trainerteam, wie es miteinander harmoniert“, sagt der 54-Jährige.
Sofort helfen im Aufstiegsrennen soll Ali Hamze
Der 27-Jährige lief schon für Buxtehude auf, als der Klub 2016/17 noch in der Oberliga Hamburg war, spielte aber vornehmlich für die Zweite. Laut FuPa-Datenbank schoss der Stürmer in 122 Spielen 76-mal. 2023/24 gehörte er auf Kreisliga-Ebene mit 27 Toren in 26 Partien zu den besten Akteuren in Hamburg. Diese Quote konnte er zuletzt nicht bestätigen (sieben Einsätze, kein Tor).
Der FCE „freut“ sich aber über die sofortige Verstärkung durch Hamze, „der in den vergangenen drei Spielzeiten in der Kreisliga Hamburg 32 Tore in 44 Spielen erzielte“. (fupa/jan)