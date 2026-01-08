– Foto: Linnea Weber

FC Este: Inacio arbeitet an Trainerlaufbahn BSV-Stürmer für Titelkampf geholt Verlinkte Inhalte Kreisliga Harburg FC Este Philip Simoes-Inacio

Der FC Este 2012 kämpft in der Harburger Kreisliga um den Aufstieg. Dabei helfen soll ein Angreifer des BSV. Zudem übernimmt ein bekannter Name den Trainerjob.

Die Moisburger, derzeit Tabellenführer der Kreisliga Harburg, liefern sich einen offenen Meisterschaftskampf mit Luhdorf und Maschen. Der nimmermüde Jendrik Matthies (42), 2014 einer der Oberliga-Aufstiegshelden beim BSV, betreut die Mannschaft als Spielertrainer „interimsweise“, nachdem es schon im März 2025 zur Trennung vom damaligen Trainerteam kam. „Wir haben versucht, eine Lösung zu finden, waren mit unserer Trainersuche aber nicht erfolgreich“, erklärt Teammanager Sven Timmermann, einst selbst Landesligatrainer in Moisburg und BSV-Trainer in der Oberliga. Mit Matthies und nun zur kommenden Saison habe der Verein aber „gute interne Lösung gefunden“.

Bekannter Name übernimmt zur kommenden Saison

Philip Inacio (36) hat nach seinem Kreuzbandriss seine Laufbahn beendet und unterstützt Matthies als Co-Trainer. Inacio macht seine C- und möchte anschließend gleich die B-Lizenz nachlegen. „Er wird die Mannschaft nächstes Jahr übernehmen“, sagt Timmermann. „Er kennt den Fußball, hat selber in der Oberliga gespielt.“

Inacio lief in der A-Junioren-Bundesliga auf und bestritt ein U18-Länderspiel für Portugal. Im Landkreis-Fußball war der Innenverteidiger beim VfL Güldenstern Stade, der SV Ahlerstedt/Ottendorf, den VSV Hedendorf/Neukloster und beim Buxtehuder SV.