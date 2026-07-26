FC Este in Torlaune - Elstorf erspielt sich kleine Weltreise

Der FC Este 2012 zeigt sich mit einer spielerisch starken Leistung in einer sehr ordentlichen Frühform und erspielt sich einen Härtetest. Elstorf hadert zunächst mit seinem Chancenwucher und muss für die nächste Runde fast in ein anderes Bundesland. Die Eintracht Elbmarsch geht vor der Pause unter. So haben sich die Harburger Teams im Bezirkspokal geschlagen.

Der Buchholzer FC sorgt für eine Überraschung und schmeißt einen Landesligisten aus dem Wettbewerb. Maximilian Werner brachte den BFC schon nach wenigen Zeigerumdrehungen in Führung (5.). Der Vorsprung gab den Gastgebern jede Menge Rückenwind, mit dem sie das nötige Selbstvertrauen auslösten. Werner (54.) und Timon Luc Schrader (90.+2) erzielten die weiteren Treffer zu einem deutlichen 3:0-Sieg.

Die Elstorfer kontrollierten und dominierten das Geschehen und gerieten nach einem Umschaltmoment der Gastgeber durch Daniel Maaß in Rückstand (21.). Den Kickern von der Schützenstraße gelang allerdings die schnelle Kurskorrektur: Timo von Reith bekam an der Strafraumkante den freien Fuß und vollstreckte per Linksschuss zum Ausgleich (27.). Nach dem Seitenwechsel blieb der Favorit dominant und drehte das Geschehen. Philipp Wolfram traf erst nach feiner Vorarbeit von Dustin Jahn und von Reith mit einem überlegten Abschluss selbst (64.) und legte dann den Kopfballtreffer von Michel Claassen auf (73.). Nur zwei weitere Zeigerumdrehungen später legte Joker Paul Lukas Lochner für Torjäger Wolfram auf, der zum 4:1-Endstand vollendete (75.). In der nächsten Runde geht’s für die Elstorfer an die Grenze zu Sachsen-Anhalt, wenn der TSV beim 135 Kilometer entfernten SV Lemgow-Dangenstorf antritt. Elstorf-Cheftrainer Michel Welke: „Am Ende bin ich mit dem Ergebnis und dem Weiterkommen zufrieden. Wir haben im ersten Durchgang aber wirklich Chancenwucher betrieben und dickste Torchancen liegengelassen. Es tat gut, dass wir das Gegentor schnell egalisieren konnten. In der zweiten Halbzeit haben wir dann gar nichts mehr zugelassen.“

Eine böse Abreibung für die Eintracht Elbmarsch! EE geriet am heimischen Deich gegen den MTV Borstel-Sangenstedt ordentlich unter die Räder und streicht mit einer 1:8-Packung die Segel im Pokal. Phillip-Oliver Gruhn eröffnete den Torreigen mit einem direkten Freistoß (7.). Kurz vor der Pause erlebte Elbmarsch einen Blackout, als Borstel in nur zehn Minuten vier Treffer erzielte.

SGE-Cheftrainer Norman Scheepker sah bei seinem Debüt lange ein ausgeglichenes Spiel. Nach dem Seitenwechsel schlugen dann aber doch die Hausherren zu: Nico Kliche (58.) legte für Adendorf vor, dann machte Niklas Leppek in der Nachspielzeit den Deckel drauf (90.).

Zunächst waren die Teutonen überlegen und verdienten sich den Führungsteffer durch Noah Rumpf (14.). Dem FC Jesteburg-Bendestorf gelang es jedoch, schnell durch Jannik Thees zu antworten (19.). Dadurch fand JesBe zunehmend besser in die Begegnung und drehte das Geschehen durch einen Strafstoß von Doppelpacker Thees (52.). In der Schlussphase machte Andre Müller den Deckel drauf und sichert seinem Team das Ticket für die nächste Runde (84.).