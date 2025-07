FC Este gnadenlos, Luhdorf mit spektakulärer Aufholjagd

Souveräne Vorstellung! Der VfL Maschen eröffnete am Samstag den Kreispokal in der Saison 2025/26. Der Kreisligist sorgte auswärts beim TSV Over-Bullenhausen schon im ersten Durchgang für klare Verhältnisse. Zudem trugen sich neben einem Eigentor fünf unterschiedliche Spieler in die Torschützenliste ein.