FC Este 2012 verspielt Führung

Am Ende stand es 2:2 bei Eintracht Munster. Este lief mutig an, erarbeitete sich darüber auch den Ball, den Maximilian Schmidt zur Führung nutzte. Kurz danach traf Jendrik Matthies den Pfosten. Als David Perlitz mit einem Schuss in den Winkel nachlegte, schien die Partie vorentschieden.Nach einem Einwurf kam der Mitaufsteiger jedoch zurück und in der Nachspielzeit durch einen umstrittenen Elfmeter zum Ausgleich. "Für uns sind das zwei verlorene Punkte", so Stürmer Matthies. "Wir müssen anfangen dazuzulernen, diese Fehler uns nicht mehr zu leisten und dann so ein Spiel über die Bühne zu bringen."