FC Esslingen überrascht, Türkspor Neckarsulm marschiert weiter

Einen emotionalen Fußballabend erlebten die 350 Zuschauer in Esslingen. Die Gastgeber starteten mit einem Rückschlag: Bereits in der 4. Minute beförderte Maurice Regber den Ball unglücklich ins eigene Netz. Doch Esslingen ließ sich davon nicht beirren und fand schnell zurück ins Spiel. Lukas Glaser glich in der 21. Minute aus, ehe Maurice Regber nur zehn Minuten später auf der richtigen Seite traf und damit seinen frühen Fauxpas wiedergutmachte. Nico Hummel erhöhte in der 59. Minute auf 3:1, Jonas Eichinger setzte in der 75. Minute den Schlusspunkt zum 4:1-Endstand.

