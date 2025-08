FC Esslingen: "Spiele mit eigener Identität für uns entscheiden"

Nach dem knappen Klassenerhalt in der Vorsaison startet der FC Esslingen mit einem neuen Trainerteam, frischer Energie und einer intensiven Vorbereitung in die kommende Verbandsligasaison.

Der FC Esslingen hat seine erste Saison in der Verbandsliga Württemberg auf dem zehnten Platz abgeschlossen – nur knapp vor dem Relegationsrang. Tobias Hofmann, der zusammen mit Taner Has zur neuen Spielzeit das Traineramt übernommen hat, bewertet die Spielzeit 2024/2025 aus der Beobachterrolle: „Wie so oft für einen Aufsteiger verlief die Saison mit Höhen und Tiefen. Nach einer langen Punkte-Durststrecke konnte man in den letzten Spielen durch großartige Leistungen aller Beteiligten den insgesamt verdienten Klassenerhalt feiern.“

Die Vorbereitung auf die Saison 2025/2026 wurde beim FC Esslingen intensiv gestaltet – sowohl auf dem Platz als auch daneben. Ein besonderes Highlight war das dreitägige Trainingslager in Nußdorf am Inn. „Bei besten Konditionen konnten wir in vier Trainingseinheiten viel Input platzieren und zugleich an unserer Fußballfitness arbeiten“, so Hofmann.

Neben dem sportlichen Aspekt stand auch der Zusammenhalt im Fokus: „Neben den Fußballinhalten gab es auch Events zum Teambuilding, die uns als Mannschaft noch enger zusammenrücken ließen.“ Für ein echtes Highlight sorgte auch das Pokalspiel gegen den Regionalligisten VfR Aalen, das im heimischen Sportpark unter großer Kulisse ausgetragen wurde.

Kollektiv statt Einzelleistung

Auch in der täglichen Arbeit mit dem Team setzen Tobias Hofmann und Taner Has auf mannschaftliche Geschlossenheit. „Wir haben das Gefühl, dass wir als Mannschaft gut zusammenwachsen“, sagt Hofmann. Die Energie innerhalb der Mannschaft sei hoch, die Lernbereitschaft groß: „Alle zeigen sich lernwillig und bereit, sich für das Team aufzuopfern.“

Bewusst verzichtet Hofmann darauf, einzelne Spieler hervorzuheben: „Die Intensität, die wir in den Trainingseinheiten und Spielen auf den Platz bekommen, gefällt uns sehr und muss Mindestmaßstab für die Saison sein.“

Neue Identität statt Ergebniskalkül

Trotz aller Zielstrebigkeit vermeidet das neue Trainerteam eine rein ergebnisorientierte Ausrichtung. „Wir wollen uns nicht ergebnisdominiert verändern, sondern unserem Weg treu bleiben und Spiele mit unserer eigenen Identität für uns entscheiden“, erklärt Hofmann. Das Hauptziel bleibt dennoch klar: „Uns weiter in der Verbandsliga etablieren und möglichst viele Punkte sammeln.“

Dabei setzt das Trainerteam auf eine Philosophie, die Entwicklung vor Ergebnis stellt – ein Ansatz, der vor allem in der aktuellen Phase des personellen Umbruchs von Bedeutung ist.

Ausgewogene Liga mit klaren Favoriten

Die Verbandsliga Württemberg verspricht auch in der neuen Saison eine spannende Konstellation. Hofmann erwartet eine insgesamt ausgeglichenere Liga, betont aber auch: „Neben starken Absteigern kommen auch spannende und leistungsstarke Teams aus den Landesligen dazu.“

Trotzdem gibt es für ihn einige klare Favoriten: „Ich schätze vor allem Holzhausen, Oberensingen und die Young Boys Reutlingen sehr stark ein.“

Mittelgroßer Umbruch als Chance

Auch personell hat sich beim FC Esslingen einiges getan. Nach dem Umbruch im Sommer stehen dem Verein rund 16 Abgänge gegenüber – darunter auch Leistungsträger der vergangenen Saison. Neu hinzugekommen sind neun externe Neuzugänge sowie sechs Spieler aus der eigenen Jugend, die nun an den Aktivenbereich herangeführt werden.

„Wir können doch von einem mittelgroßen Umbruch sprechen“, fasst Hofmann zusammen. Dieser Umbruch sei jedoch notwendig gewesen, um die sportliche und strukturelle Ausrichtung des Klubs zu schärfen.

Der Neustart hat begonnen

Mit Tobias Hofmann und Taner Has an der Seitenlinie beginnt für den FC Esslingen ein neues Kapitel. Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass im Verein viel Potenzial steckt – nun geht es darum, dieses gezielt zu entwickeln. Der Klassenerhalt im Vorjahr war der Anfang. Nun will Esslingen den nächsten Schritt machen – mit einer klaren Idee, einer lernwilligen Mannschaft und einem gemeinsamen Ziel: Konstanz in der Verbandsliga.