FC Esslingen jubelt, FC Holzhausen stolpert und Friedrichshafen glänzt

Die heutige Fortsetzung des 10. Spieltags der Verbandsliga Württemberg brachte packende Begegnungen. Der FC Esslingen feierte einen überraschenden Auswärtssieg in Dorfmerkingen, während der Tabellenzweite FC Holzhausen zuhause einen Rückschlag hinnehmen musste. Der VfB Friedrichshafen überzeugte vor heimischem Publikum mit einem deutlichen Erfolg.

Vor 200 Zuschauern entwickelte sich zwischen dem FSV Waiblingen und dem TSV Weilimdorf eine Partie, die bereits früh ihre Richtung fand. Samir Genc brachte die Gäste in der 13. Minute in Führung und legte den Grundstein für eine starke erste Halbzeit. Nur zehn Minuten später erhöhte Daniel Baierle auf 0:2, ehe Erdinc Bozoglu in der 40. Minute sogar das 0:3 nachlegte. Waiblingen aber zeigte Moral. Endrit Beshi verkürzte in der 57. Minute und brachte die Gastgeber zurück ins Spiel. Als Alexandru Emanuel Popescu in der 88. Minute zum 2:3 traf, keimte noch einmal Hoffnung auf. Doch trotz einer druckvollen Schlussphase blieb es beim knappen Sieg für den TSV Weilimdorf. ---

Der TSV Oberensingen erwischte den besseren Start und ging durch Simon Brandstetter bereits in der 7. Minute mit 1:0 in Führung. Doch der VfR Heilbronn ließ sich nicht beeindrucken und kam nach einem entschlossenen Angriff in der 41. Minute durch Hakan Kutlu zum Ausgleich. In der zweiten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams weitgehend. Chancen blieben zwar nicht aus, doch die Defensivreihen standen kompakt. So blieb es am Ende beim 1:1-Unentschieden. ---

Die Partie zwischen den Sportfreunden Dorfmerkingen und dem FC Esslingen war ein Wechselbad der Gefühle. Lucas Schwarzer brachte die Gastgeber in der 32. Minute in Führung. Noch vor der Pause gelang Florian Nikl in der 44. Minute der Ausgleich. Kurz nach Wiederanpfiff drehte David Micko in der 47. Minute das Spiel zugunsten der Gäste. Doch Dorfmerkingen gab nicht auf: Daniel Nietzer traf in der 73. Minute zum 2:2. Nur fünf Minuten später sorgte erneut Florian Nikl mit seinem Treffer in der 78. Minute für den 3:2-Sieg der Esslinger. ---

Der FC Holzhausen wollte zuhause seine Position im Titelrennen festigen, doch die Gäste aus Ehingen-Süd hielten stark dagegen. Die Zuschauer sahen eine kampfbetonte Partie, die lange torlos blieb. Erst in der Schlussphase entschied Simon Dilger die Begegnung. Sein Treffer in der 79. Minute brachte den Gästen ein viel umjubeltes 1:0 und fügte Holzhausen die erste Saisonniederlage zu. ---

In Friedrichshafen bekamen die 200 Zuschauer eine dominante Vorstellung der Gastgeber zu sehen. Dennis Blaser brachte den VfB in der 9. Minute früh in Führung und legte in der 35. Minute seinen zweiten Treffer nach. Dazwischen hatte Joshua Merz in der 29. Minute das 2:0 erzielt. Nach dem 3:0 zur Pause verkürzte Patrick Fossi in der 59. Minute für Fellbach. Doch Pascal Rasmus stellte in der 73. Minute per Foulelfmeter den 4:1-Endstand her. ---



Sportfreunde Schwäbisch Hall treffen auf TSV Berg. Berg möchte seine starke Saison fortsetzen und den zweiten Tabellenplatz verteidigen. Schwäbisch Hall ist gefordert, einen Heimsieg einzufahren und den Anschluss ans Mittelfeld zu halten.



TSG Hofherrnweiler-Unterrombach empfängt FC Rottenburg. Die Gastgeber wollen die Serie stabiler Ergebnisse fortsetzen und weitere Punkte sammeln. Rottenburg benötigt dringend Zähler, um den Anschluss an die Spitzengruppe nicht zu verlieren.



Calcio Leinfelden-Echterdingen trifft auf Young Boys Reutlingen. Young Boys wollen ihre Tabellenführung ausbauen und die Position als Spitzenreiter sichern. Die Gastgeber stehen unter Druck, um im Abstiegskampf Zähler zu holen und die rote Laterne abzugeben.