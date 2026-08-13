FC Esslingen erwartet Aufsteiger, Vizemeister TSV Köngen startet

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Der SC Geislingen beginnt sein erstes Heimspiel mit der Enttäuschung einer äußerst späten Auftaktniederlage. Bei TSGV Waldstetten fiel das 1:2 erst in der dritten Minute der Nachspielzeit. Erschwert wurde die Schlussphase durch zwei Gelb-Rote Karten gegen Geislingen in der 68. und 83. Minute. Nach einem frühen Rückstand hatte die Mannschaft zunächst noch ausgeglichen. Die FV Spfr Neuhausen starteten dagegen mit einem 1:1 gegen den SV Böblingen. Neuhausen führte seit der 32. Minute, musste in der 68. Minute aber den Ausgleich hinnehmen. Ein Punkt steht damit bereits zu Buche. Geislingen sucht nach dem bitteren Ende den ersten Ertrag, Neuhausen will aus dem Remis den ersten Sieg entwickeln.

Der VfL Sindelfingen geht als Tabellenführer in den zweiten Spieltag. Beim TSV Weilimdorf gewann die Mannschaft 3:1 und führte nach 76 Minuten bereits 2:0. Zwar kam Weilimdorf noch einmal heran, doch in der zweiten Minute der Nachspielzeit machte Sindelfingen den Auswärtssieg endgültig fest. Der SV Waldhausen startete mit einem 1:1 gegen den FC Esslingen. Nach einem Rückstand per Foulelfmeter gelang acht Minuten später der Ausgleich. In der 76. Minute bot sich Waldhausen selbst vom Punkt die Chance zur Führung, doch der Foulelfmeter wurde gehalten. Sindelfingen kann seinen perfekten Beginn bestätigen, Waldhausen nach einem ereignisreichen Remis erstmals die volle Ausbeute anstreben.

Der FC Esslingen kam beim SV Waldhausen zu einem 1:1. Die Führung fiel in der 58. Minute per Foulelfmeter, hielt jedoch nur acht Minuten. Später hatte Esslingen Glück, dass Waldhausen einen weiteren Foulelfmeter nicht verwerten konnte. Mit einem Punkt beginnt der Absteiger damit solide, aber ohne Sieg. Aufsteiger Sportfreunde Dorfmerkingen II erwischte den besseren Start. Gegen den ASV Botnang gelang ein 3:2, wobei Dorfmerkingen dreimal in Führung ging. Ab der 70. Minute musste die Mannschaft nach einer Roten Karte wegen einer Notbremse in Unterzahl weiterspielen, verteidigte den Vorsprung aber. Nun trifft der ungeschlagene Absteiger auf einen Neuling, der bereits bewiesen hat, dass er knappe Spiele gewinnen kann.

Sa., 15.08.2026, 17:30 Uhr TSV Bad Boll TSV Bad Boll TSGV Waldstetten Waldstetten 17:30 PUSH

Für den TSV Bad Boll beginnt die Saison erst am zweiten Spieltag. Die Mannschaft hat noch kein Spiel absolviert und wird deshalb mit null Punkten und 0:0 Toren geführt. Der erste Auftritt erfolgt gegen einen Gegner, der bereits ein dramatisches Erfolgserlebnis hinter sich hat. Die TSGV Waldstetten gewann gegen den SC Geislingen mit 2:1. Nach früher Führung kassierte Waldstetten zunächst den Ausgleich, profitierte später aber auch davon, dass Geislingen zwei Gelb-Rote Karten sah. In der dritten Minute der Nachspielzeit fiel schließlich der Siegtreffer. Drei Punkte und 2:1 Tore bedeuten Rang drei. Bad Boll steigt nun verspätet ein, Waldstetten kann seinen erfolgreichen Auftakt sofort bestätigen.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr SV Böblingen SV Böblingen TSV Bernhausen TSV Bernhsn 15:00 PUSH

Der SV Böblingen brachte vom ersten Spieltag einen Punkt mit. Bei den FV Spfr Neuhausen lag Böblingen seit der 32. Minute zurück, ehe in der 68. Minute der Ausgleich zum 1:1 gelang. Damit blieb die Mannschaft zum Saisonstart ungeschlagen. Der TSV Bernhausen steht bereits bei drei Punkten. Gegen den TV Echterdingen ging Bernhausen früh in Führung, musste nur fünf Minuten später den Ausgleich hinnehmen und entschied die Partie schließlich in der 84. Minute mit 2:1. Der TSV gehört damit zur frühen Siegergruppe. Böblingen will aus seinem Remis nun einen Heimerfolg machen, Bernhausen kann mit einem weiteren Sieg bereits einen makellosen Start hinlegen.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr TV Echterdingen Echterdingen TSV Weilimdorf TSV Weilimdorf 15:00 live PUSH

Zwei Auftaktverlierer treffen direkt aufeinander. Der TV Echterdingen unterlag beim TSV Bernhausen mit 1:2. Auf den frühen Rückstand antwortete Echterdingen schnell mit dem Ausgleich, musste in der 84. Minute aber doch noch den entscheidenden Gegentreffer hinnehmen. Der TSV Weilimdorf verlor sein erstes Spiel gegen den VfL Sindelfingen mit 1:3. Nach einem 0:2-Rückstand gelang in der 81. Minute noch der Anschluss, doch in der zweiten Minute der Nachspielzeit fiel das dritte Gegentor. Beide Mannschaften stehen damit noch ohne Punkt da. Für einen von ihnen bietet das direkte Duell die Chance, den Fehlstart sofort zu korrigieren.

Aufsteiger ASV Botnang musste bei seinem Landesliga-Einstand eine knappe 2:3-Niederlage bei den Sportfreunden Dorfmerkingen II hinnehmen. Zweimal gelang Botnang der Ausgleich, doch nur zwei Minuten nach dem 2:2 fiel bereits das dritte Gegentor. Eine spätere Rote Karte gegen Dorfmerkingen brachte keine weitere Wende. Der 1. FC Eislingen begann mit einem 2:2 gegen den GSV Maichingen. Nach früher Führung geriet Eislingen noch vor der Pause 1:2 zurück, glich aber kurz nach dem Seitenwechsel wieder aus. Ein Punkt und 2:2 Tore stehen damit zu Buche. Botnang sucht den ersten Landesliga-Zähler, Eislingen den ersten Sieg nach einem Auftakt voller Wendungen.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr GSV Maichingen Maichingen TSV Köngen TSV Köngen 15:00 PUSH