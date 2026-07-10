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FC Eschweiler wechselt den Trainer
Für Etienne Burlet geht es trotz des Aufstiegs nicht weiter
Eine unerwartete Entwicklung im Eschweiler Fußball: Der Bezirksliga-Aufsteiger FC Eschweiler wechselt den Trainer. Das berichtet die „Eschweiler Filmpost“.
Trotz der Vizemeisterschaft in der Kreisliga A und des Aufstiegs in die Bezirksliga gehen der FC Eschweiler und Trainer Etienne Burlet also getrennte Wege. Der Vorsitzende Eric Morsch sprach von einer für ihn „enorm schwierigen Entscheidung, die mit Blick auf die künftige sportliche Ausrichtung des Vereins aber getroffen werden musste“.
Die Nachfolge übernimmt der bisherige Sportliche Leiter Maik Engelhardt.