FC Eschweiler und Falke Bergrath sind Eschweilers neue Fußball-Stadtmeister

SV Falke Bergrath holte alle vier Stadtmeistertitel der Vereinsgeschichte in nur fünf Jahren. – Foto: Christian Ebener

Zwei deutliche Finalsiege am Sonntag: Bei den Frauen siegt der FCE 6:0 gegen Falke, die Bergrather sichern sich dafür mit einem 3:0 im Derby gegen Berger Preuß ihren vierten Herrentitel.

Die 35. Eschweiler-Fußballstadtmeisterschaft ist vorüber: Am Final-Sonntag im Waldstadion fanden die letzten beiden Entscheidungen statt. Vor rund 460 Zuschauern setzten sich bei den Frauen der FC Eschweiler und bei den Herren der SV Falke Bergrath durch.

Bei den Frauen holte sich der FC Eschweiler zum zweiten Mal in Folge den Titel gegen die einzige andere Frauen-Mannschaft der Stadt, den SV Falke Bergrath. Im Gegensatz zum Vorjahr, wo das Elfmeterschießen entscheiden musste, war es diesmal jedoch eine klare Angelegenheit. Innerhalb von wenigen Minuten schossen Jill Kuhlmann (27.) und Dana Jansen (28., 30.) die Löwinnen in Front. Im zweiten Durchgang machten Annalena Schumacher (49.), Lisa Küpper (61.) und in der Nachspielzeit Nadine Pohlen (90.+2) alles klar. Mit dem 6:0 (3:0) sind die FCE-Frauen nun neben der Halle auch auf dem Feld Stadtmeisterinnen.

Auch das Finale der Männer war eine deutliche Angelegenheit. Dabei war schon vorher klar: Eine Hundert-Prozent-Quote muss reißen. Bergrath war in allen drei Finalteilnahmen 2022 bis 2024 erfolgreich, Berger Preuß gewann 2015 gegen St. Jöris im bisher einzigen Finalspiel der Nach-Fusionsgeschichte. Titelverteidiger FV Eschweiler war hingegen im Halbfinale in einem spannenden 4:5 gegen Berger Preuß ausgeschieden, im anderen Semifinale hatte sich Falke gegen den FC Eschweiler mit 3:1 durchgesetzt.

In der Vorrunde gab es zwischen beiden Clubs noch ein 0:0, Cemal Polat brachte die Falken im Eschweiler-Süd-Derby nach einem Steilpass aber bereits früh in Front (4.), in der 29. Minute legte er nach einem gut gespielten Angriff das 2:0 nach. Berger Preuß kam zwar nach der Trinkpause besser in die Partie, das dritte Tor gehörte jedoch ebenfalls den Bergrathern: Marvin Meurer verwandelte ohne größere Bedrängnis zum 3:0-Endstand (60.), und so durften die Falken zum vierten Mal in fünf Jahren den Titel entgegennehmen, der von Schirmherr und Bürgermeister Patrick Nowicki verliehen wurde.

Eine besondere Ehrung gab es noch zwischen den Partien: Wilfried Pütz, eines der Urgesteine der Eschweiler Stadtmeisterschaft, wurde vom Orga-Team um Stadionsprecher Tim Schmitz, Matthias Hanf und Dominik Scholl zum Ehrenmitglied ernannt und damit für seine langjährige Unterstützung dieser Eschweiler Fußballtradition geehrt.

Ein ausführlicher Bericht folgt.

Germania Dürwiß: 8

Fortuna Weisweiler: 6

Eschweiler SG: 6

Falke Bergrath: 4

Rhenania Eschweiler: 3

St. Jöris: 2

FV Eschweiler: 2

Berger Preuß: 1

FC Eschweiler: 1

Lohn: 1

SV Nothberg: 1

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