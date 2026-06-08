FC Eschweiler jubelt – doch der Bezirksliga-Aufstieg ist noch nicht sicher

Liegen sich in den Armen: Die Spieler des FC Eschweiler in der Partie gegen den SV Rott. – Foto: FuPa/Julia Sahr

Die Mannschaft von Trainer Etienne Burlet siegt am letzten Spieltag gegen den SV Rott mit 3:0 und sichert sich so Platz sechs im Quotientenranking. Das FVM-Präsidium und möglicherweise das Sportgericht in Duisburg müssen jetzt aber noch ihre Entscheidungen treffen.

Nach dem Schlusspfiff wurde gejubelt: Der FC Eschweiler feierte zum Abschluss der Saison in der Fußball-Kreisliga A Aachen einen 3:0-Sieg gegen den SV Rott und schraubte so sein Punktekonto auf 65 Zähler hoch. Anschließend veröffentlichte der Verein ein Jubelbild mit der Überschrift „Bezirksliga-Aufstieg 2025/26“. Doch möglicherweise kam der Jubel verfrüht – denn endgültig sicher ist der Aufstieg derzeit noch nicht.

Auswirkungen zweier Rückzugsanträge

Der Reihe nach: Laut Spielordnung steigen insgesamt 13 Vereine in die vier Bezirksligen auf – die neun Tabellenersten sowie vier Tabellenzweite nach der Quotientenregelung. Der FC Eschweiler sicherte sich zwar Rang zwei im Kreis Aachen, weist hinter der SG Union Würm-Lindern aus dem Kreis Heinsberg (2,2000) mit 2,1667 aber lediglich den sechstbesten Quotienten aller neun Vizemeister im Verbandsgebiet auf. Demnach würde es für den FC Eschweiler nicht zum Aufstieg reichen.

Allerdings liegen dem Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) zwei Anträge auf Versetzung in eine niedrigere Spielklasse vor. So hat der BC Viktoria Glesch-Paffendorf beantragt, seine erste Mannschaft in die Kreisliga A zurückzuziehen. Zudem will der 1. FC Düren das Startrecht seiner zweiten Mannschaft in der Bezirksliga nicht wahrnehmen und stattdessen die bisherige dritte Mannschaft als neue Zweite in die Kreisliga B hochziehen.

Über beide Anträge muss das FVM-Präsidium nach Anhörung des jeweils zuständigen Kreisvorstandes sowie des Verbandsfußballausschusses entscheiden. In der Regel gilt eine solche Entscheidung als Formalie, nach Informationen unserer Zeitung ist sie bislang aber noch nicht getroffen worden. Eine Zustimmung hätte keine zusätzlichen Absteiger aus den Landesligen zur Folge. Durch die Versetzungen würden jedoch zwei weitere Plätze in der Bezirksliga frei. Nach dem aktuellen Quotientenstand (Anzahl der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele) wäre der FC Eschweiler dann Bezirksligist.

Hinzu kommt aber eine weitere juristische Unsicherheit. Den Eschweilern waren nach der Niederlage Ende Februar bei Eintracht Verlautenheide II drei Punkte am grünen Tisch zugesprochen worden, weil ein Spieler des Gegners im DFBnet – dem zentralen IT- und Verwaltungssystem des Deutschen Fußball-Bundes sowie seiner Regional- und Landesverbände – nicht eindeutig identifizierbar war. Konkret fehlte ein Passbild im digitalen Spielerpass.

„Gegen die Wertung ist Verlautenheide vorgegangen, weil die zweite Mannschaft damals noch Aufstiegschancen hatte. Das Bezirkssportgericht hat das Urteil des Kreissportgerichts inzwischen aber bestätigt“, teilt Bernd Mommertz, Vorsitzender des Fußballkreises Aachen, auf Anfrage mit.

Gerüchte um Club aus Köln

Nun soll allerdings der SV Gremberg Humboldt, Zweitplatzierter der Kreisliga A Köln, angekündigt haben, nachträglich gegen das Urteil vorgehen zu wollen. Der Club aus dem Kölner Südosten würde von einem Punktabzug für Eschweiler profitieren, sich im Quotientenvergleich von Rang sieben auf Rang sechs verbessern und selbst in die Bezirksliga aufsteigen.

Satzungstechnisch kann Gremberg nur noch beim FVM-Präsidium Beschwerde gegen das Urteil des Bezirkssportgerichts einlegen. Dann ginge das Verfahren aber weiter zum Sportgericht des Westdeutschen Fußballverbandes nach Duisburg. „Bis dort eine Entscheidung fällt, wird die neue Saison wahrscheinlich schon laufen“, erläutert Mommertz, der nicht davon ausgeht, dass dieses Szenario eintreten wird.

Relegationsspiele möglich

Sollte der FC Eschweiler letztlich als Bezirksliga-Aufsteiger bestätigt werden, hätte das unmittelbare Auswirkungen auf die Spielklassen darunter. Dann würde ein weiteres Team aus den beiden Aachener Kreisligen B in die A-Liga aufrücken. Die beiden Zweitplatzierten Union Ritzerfeld (Staffel 1) und Raspo Brand II (Staffel 2) würden den dritten Aufsteiger in einem Relegationsspiel ermitteln.

In diesem Fall würden auch die drei Zweitplatzierten der Aachener Kreisligen C – DJK FV Haaren II, Emir Sultan Spor Merkstein und Germania Freund II – einen zusätzlichen Aufsteiger in die Kreisliga B in direkten Duellen ausspielen. Die Verantwortlichen des Fußballkreises Aachen wollen diese Relegationsspiele möglichst zeitnah ansetzen – unabhängig davon, wann das FVM-Präsidium seine Entscheidungen trifft.

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