FC Eschweiler hofft weiter auf den Aufstieg

Sind am Sonntag in Freund gefordert: Die Akteure des FC Eschweiler (in Rot). Spiel SV Eintracht Verlautenheide II (in Blau) gegen FC Eschweiler 2020; 2:1-Endstand; 16. Spieltag der Kreisliga A Aachen 2025/26; – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Fußball-Kreisliga A: Germania Freund droht der Abstieg, der FCE hält an seiner Aufstiegshoffnung fest, und der Burtscheider TV hat sich mit einem Nachholsieg Luft verschafft.

Es geht um alles. In der Fußball-Kreisliga A Aachen knistert es in einigen Partien des anstehenden Sonntags. Dazu gehört auch das Spiel von Germania Freund gegen den FC Eschweiler.

Was macht Hohkeppel II?

Freund als Tabellenvorletzter läuft Gefahr, herunter zu müssen. Das kann schon an diesem Sonntag passieren, wenn man das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten FC Eschweiler verliert. Eschweiler klammert sich noch an eine kleine Aufstiegschance. Der Tabellenzweite der Aachener A-Liga müsste im Ranking um die Vergabe eines zweiten Aufstiegsplatzes Quotientensechster unter allen A-Liga-Zweiten werden. Das hat FC-Trainer Etienné Burlet errechnet.

„Wir haben zwar das Rennen um die Meisterschaft gegen Vichttal II verloren. Verdient, muss man sagen. Dennoch geht es für uns noch um einiges“, müssten die Indestädter und ihr Trainer Burlet vom derzeitigen Rang acht auf Platz sechs steigen. Dann wäre man in der Bezirksliga. Burlet verweist darauf: „Das hängt auch davon ab, ob Eintracht Hohkeppel II für die Bezirksliga meldet und auch antritt.“

Klar ist für den FC, dass man die verbleibenden beiden Spiele in Freund und zu Hause gegen den SV Rott auf jeden Fall gewinnen muss. Diese zwei nötigen Siege sind im Visier, und dann heißt es, abwarten, was in der Endabrechnung unter allen Vizemeistern herauskommt. Mut schöpft der junge Eschweiler Coach auch aus der Tatsache: „Wir sind jetzt sechs Spiele ungeschlagen. Davon haben wir vier in Serie gewonnen“, ist der Trainer stolz auf seine Mannschaft, die er im Frühjahr übernommen hat.

Im Grunde waren alle Spiele bisher okay – nur eins wurmt den Trainer noch. „Die 0:3-Niederlage gegen Berger Preuß hat mich doch stark enttäuscht“, bekennt der Coach. „Da hat vieles bei uns einfach nicht geklappt“, bemerkt Burlet, aber er hat auch einen Lerneffekt daraus gezogen. „Seitdem sind die Jungs gefestigter und treten selbstbewusster auf“, schreitet die Fortentwicklung voran.

Für die Begegnung in Freund wird der Coach seinen Mittelstürmer Ali Farhat ersetzen müssen. Aber bange wird ihm deshalb nicht. „Wir haben mit unserem torgefährlichen Mittelfeldspieler Mo Koubaa eine gute Alternative für diese Position“, vertraut Etienné Burlet jedem Spieler im Kader. Dieser ist für die anstehende Partie fast komplett gefüllt.

Auch mit Blick auf die kommende Saison haben die FCler einen ersten Nagel mit Kopf gemacht. Vom Bezirksligisten DJK FV Haaren holte der Club einen Mann für die linke Offensivseite. Pablo Cesar Schwartz wird ab nächster Saison für den FCE stürmen. Möglicherweise bleibt der Angreifer ja in der Liga.

Arminia verliert Anschluss

Das Nachholspiel zwischen dem Burtscheider TV und Arminia Eilendorf endete am Donnerstagabend mit einem 3:1-Erfolg für die Burtscheider. Dadurch konnte sich der BTV nebst Trainer Michael Sakyi vier Punkte von einem Abstiegsplatz absetzen. Das war ein ganz wichtiger Schritt für das „Kurdorf“.

Arminia Eilendorf hat dagegen nur noch geringste Chancen, sich zu retten. Trainer Niklas Friedemann und sein Team haben bei zwei ausstehenden Spielen sechs Zähler Rückstand auf den BTV. Erschwerend kommt hinzu, dass 28 Tore in zwei Partien aufgeholt werden müssten. Dazu müssen die Arminen gegen einen Gegner antreten, der immer noch auf Jagd nach Rekorden ist. Meister Vichttal II kommt.

Allerdings wird Arminen-Trainer Friedemann größte Personalprobleme haben. Drei seiner Spieler flogen in der Burtscheider Begegnung vom Platz.

Die Spiele des 29. Spieltages: Burtscheider TV - Verlautenheide II, Berger Preuß - St. Jöris, SV Eilendorf II - Vaalserquartier, Rott - FC Stolberg (alle So., 11.00), Freund - FC Eschweiler (So., 13.30), Arm. Eilendorf - Vichttal II, Pannesheide - Breinig II (beide So., 15.00), Kellersberg - R. Würselen/Euchen (So., 15.30)

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de