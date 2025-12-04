FC Eschelbronn und der SV Neidenstein machen gemeinsame Sache!

Im Kraichgau tut sich was: Ab der kommenden Saison gehen der FC Eschelbronn und der SV Neidenstein als SG Eschelbronn/Neidenstein an den Start. Was bei den Jugendteams schon lange super läuft und auch bei den zweiten Mannschaften funktioniert, wird jetzt auf die Aktiven übertragen.

„Irgendwann mussten wir feststellen: So geht’s nicht mehr weiter. Zwei starke Aktiventeams jedes Jahr – das wurde einfach zu schwer“, sagt Florian Stier, Vorsitzender des FC Eschelbronn. „Die SG ist keine Notlösung, sondern ein sinnvoller Schritt, damit unsere Jungs weiterhin regelmäßig spielen und sich entwickeln können.“

Die Entscheidung kommt nicht aus dem Bauch heraus, sondern ist das Ergebnis einer Entwicklung der letzten Jahre. Weniger Spieler, berufliche Verpflichtungen und damit Engpässe im Kader haben es immer schwieriger gemacht, zwei konkurrenzfähige Teams auf die Beine zu stellen.

Auch beim SV Neidenstein sieht man das genauso. Thomas Reidl, 2. Vorsitzender des SVN, meint:

„Unsere Jugend spielt schon seit Jahren zusammen – und das klappt super. Jetzt ziehen wir das konsequent bei den Herren durch. Nur gemeinsam sind wir breit genug aufgestellt.“

Beide Vereine betonen: Die Gespräche waren offen und lösungsorientiert. Eine SG ist der beste Weg, um den Amateurfußball in beiden Orten langfristig zu sichern.

Neues Trainer-Duo: Christian Vogt und Steffen Baumgartner

Sportlich übernehmen zwei bekannte Gesichter aus Rohrbach: Christian Vogt und Steffen Baumgartner. Beide spielen aktuell noch beim SV Rohrbach in der Kreisliga und gelten als starke Typen – auf und neben dem Platz.

Im Zuge der Umstrukturierung verabschieden wir uns von unserem bisherigen Trainer Engin Akgül. Ein großes Dankeschön an Engin für seine Arbeit! Auch der SV Neidenstein bedankt sich bei seinem aktuellen Trainer René Zimmermann, der sich bereit erklärt hat, den Verein in dieser nicht einfachen Zeit zu übernehmen. Als treuer Fan des SV Neidenstein wird er die Spielgemeinschaft ab der kommenden Saison weiterhin lautstark von der Seitenlinie als Zuschauer unterstützen.

Christian Vogt – Offensivmann mit Überblick

Christian Vogt wird als Spielertrainer eine zentrale Rolle übernehmen. Er ist bekannt für seine Spielintelligenz und seine mannschaftsdienliche Art.

Vogt freut sich auf die neue Aufgabe:

„Wir wollen zwei Vereine und zwei Kader zu einer Einheit machen. Das geht nur mit Vertrauen und einer klaren Linie.“

Er sieht vor allem die Vorteile eines größeren Kaders:

„Wir werden breiter aufgestellt sein, flexibler und können intensiver trainieren. Das hebt das Niveau enorm.“

Steffen Baumgartner – Defensivchef und Motivator

Sein Partner Baumgartner bringt Leidenschaft und klare Ansagen ins Team:

„Wir wollen eine Mannschaft formen, die zusammenhält und mit Herz Fußball spielt. Die SG soll nicht nur organisatorisch passen, sondern auch sportlich richtig Gas geben.“

Für ihn ist wichtig, dass alle mitgenommen werden:

„Nur wenn jeder versteht, wohin die Reise geht, entsteht echtes Teamgefühl.“

Keine großen Versprechen – Fokus auf Zusammenwachsen

Die Trainer wollen ambitioniert arbeiten, aber ohne unnötigen Druck. Vorrang hat, dass die Spieler zusammenfinden und eine funktionierende Struktur entsteht.

Vogt:

„Wir setzen uns nicht unter Druck. Hauptsache, wir sehen Fortschritte – alles andere kommt von allein.“

Baumgartner ergänzt:

„Wir wollen Begeisterung wecken – bei den Spielern, im Umfeld und bei den Fans. Dann kommt der Erfolg automatisch.“

Positive Stimmung in beiden Orten

In Neidenstein und Eschelbronn kommt die neue SG gut an. Viele sehen darin einen modernen, aber traditionsbewussten Schritt. Besonders freut man sich, dass das erfolgreiche Jugendmodell jetzt auch bei den Herren umgesetzt wird.

Ein neues Kapitel beginnt

Mit der SG Eschelbronn/Neidenstein starten zwei Vereine, die sich seit Jahren schätzen, gemeinsam durch. Die Basis steht, das Trainer-Duo Vogt/Baumgartner bringt Erfahrung und Energie mit – und die Vision ist klar: Den Amateurfußball in beiden Orten lebendig halten.