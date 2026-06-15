FC Erzingen präsentiert zwei weitere Neuzugänge von PM FC Erzingen · Heute, 11:01 Uhr · 0 Leser

Streifen künftig das Erzinger Trikot über: Hüseyin Bilici (links) und Jordan Felipe | Foto: Isa Celik

Der FC Erzingen kann zur Saison 2026/27 zwei weitere Neuzugänge begrüßen. "Mit Hüseyin Bilici und Jordan Felipe schließen sich zwei talentierte Spieler dem Verein an und sollen künftig wichtige Rollen im Team übernehmen", teilte der Meister der Kreisliga A Ost mit. Hüseyin Bilici ist erst kürzlich aus Schweden nach Deutschland gezogen. Der türkischstämmige Defensivspieler hat bereits mehrere Trainingseinheiten beim FC Erzingen absolviert und sich schnell in die Mannschaft integriert. „Ich wurde von Anfang an sehr herzlich aufgenommen und fühle mich hier bereits sehr wohl. Die Stimmung im Team ist hervorragend und ich freue mich auf die neue Herausforderung beim FC Erzingen“, so Bilici in der Vereinsmitteilung.