FC Erzingen präsentiert zwei weitere Neuzugänge

Der FC Erzingen kann zur Saison 2026/27 zwei weitere Neuzugänge begrüßen. "Mit Hüseyin Bilici und Jordan Felipe schließen sich zwei talentierte Spieler dem Verein an und sollen künftig wichtige Rollen im Team übernehmen", teilte der Meister der Kreisliga A Ost mit.
Hüseyin Bilici ist erst kürzlich aus Schweden nach Deutschland gezogen. Der türkischstämmige Defensivspieler hat bereits mehrere Trainingseinheiten beim FC Erzingen absolviert und sich schnell in die Mannschaft integriert. „Ich wurde von Anfang an sehr herzlich aufgenommen und fühle mich hier bereits sehr wohl. Die Stimmung im Team ist hervorragend und ich freue mich auf die neue Herausforderung beim FC Erzingen“, so Bilici in der Vereinsmitteilung.
Ebenfalls neu im Kader ist Jordan Felipe. Der junge Offensivspieler kommt aus der Jugend des FC Tiengen, "ist jedoch ein echter Erzinger. Seine ersten fußballerischen Schritte machte er einst in Erzingen. Umso größer ist die Freude über seine Rückkehr", so der Bezirksliga-Aufsteiger. „Es fühlt sich an, nach Hause zu kommen. Ich freue mich riesig auf die neue Saison und darauf, wieder für meinen Heimatverein aufzulaufen“, so Felipe.
Auch der Spielausschuss zeigt sich von beiden Neuzugängen überzeugt. Isa Celik und Alfredo Di Feo konnten sich bereits im Training ein Bild von den Qualitäten der beiden Spieler machen. "Beide Jungs haben in den bisherigen Trainingseinheiten einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Hüseyin wird uns mit seiner explosiven Spielart vor allem in der Defensive verstärken. Jordan hat trotz seines jungen Alters bereits eine beeindruckende Physis gezeigt und wird unsere Offensive bereichern", erklären Celik und Di Feo.