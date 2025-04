FC Erzingen präsentiert zwei Neuzugänge

Mit Luca Rosa kehrt ein Spieler zurück, der seine Fußballkarriere in Erzingen begann und über Stationen beim FC Tiengen, Grasshopper Club Zürich und FC Schaffhausen, für deren U18 er in der Schweizer Youth League aufläuft, wertvolle Erfahrungen gesammelt habe. "Der Mittelfeldspieler ist sowohl defensiv als auch offensiv flexibel einsetzbar und bringt die nötige Qualität mit, um das Spiel des FC Erzingen zu prägen."

Der FC Erzingen startet mit zwei hochkarätigen Neuzugängen in die Saison 2025/2026. "Mit Luca Rosa kehrt ein Eigengewächs zurück, das seine Wurzeln im Klettgau hat, während Kamil Bednarek, ein international erfahrener Spieler, das Team mit seiner Vielseitigkeit und Leidenschaft bereichern wird. Beide Transfers unterstreichen die Ambitionen des Vereins, in der neuen Saison eine starke Rolle zu spielen", teilte der A-Kreisligist mit.

„Es ist ein tolles Gefühl, wieder zu meinem Heimatklub zurückzukehren", wird Rosa in der Vereinsmitteilung zitiert. „Die Gespräche mit den Verantwortlichen des Vereins waren von Anfang an sehr positiv. Ich freue mich darauf, in der neuen Saison alles zu geben, um die Ziele des Vereins zu erreichen.“

Sportdirektor Isa Celik und Alfredo Di Feo lobten die Verpflichtung: „Luca ist ein Spieler, der nicht nur sportlich, sondern auch menschlich hervorragend zu uns passt. Seine Erfahrung und seine Identifikation mit dem Verein machen ihn zu einer echten Verstärkung.“