FC Erzingen hat sich nach schwachem Start "zusammengerauft"

Endspiele scheinen den Erzingern zu liegen. Vor drei Monaten, da gewannen sie als Bezirksligavizemeister das Relegationsrückspiel und feierten den Aufstieg. Nun, Ende September, riefen die Verantwortlichen das nächste Finale aus, am achten Spieltag der Landesligasaison. Zuvor hatte es in sieben Spielen sechs Niederlagen gesetzt.

„Vor dem Endingen-Spiel“, sagt Trainer Gallmann, „haben wir uns zusammengerauft und gesagt: Wir gehen jetzt den Weg mit denen, die Bock haben.“ Und siehe da, der Bock wurde umgestoßen. Erzingen siegte 4:2, gewann die beiden folgenden Partien gegen Laufenburg (4:1) und Kirchzarten (2:1) und verließ die Abstiegsränge. Zwölf Punkte aus zehn Partien ist eine ordentliche Ausbeute, die hochgerechnet für den Klassenerhalt reichen dürfte.

Gallmann muss mit einem Mini-Kader arbeiten

Ist der Turnaround damit für den Liganeuling geschafft? Klar ist, dass der FCE in dieser Saison unter erschwerten Bedingungen aufläuft. Nach dem Aufstieg hatten die Spieler nur fünf Wochen Pause bis zum Ligaauftakt. Einem erfolgreichen Start standen neben der Zeitnot Verletzungen, die nicht auskuriert wurden, im Weg. Seit Rundenbeginn stehen Gallmann Woche für Woche lediglich 12 Feldspieler der ersten Mannschaft zur Verfügung.

Fest eingeplante Stützen verließen den Verein kurzfristig, weshalb das Training derzeit mit durchschnittlich zehn Spielern stattfindet. „Und am Wochenende müssen wir schauen, welche Spieler wir überredet bekommen, uns auszuhelfen“, gibt sich der 33-Jährige pragmatisch. An den Spieltagen füllt Gallmann den Kader mit Personal aus der Reserve auf. Spieler aus der eigenen Jugend mit der nötigen Qualität für die Landesliga seien dagegen noch nicht in Sicht.

Bis zur Winterpause hofft Gallmann mit dem Mini-Kader durchzuhalten. Aber selbst dann gebe es keine Garantie, Spieler von anderen Vereinen loseisen zu können. Deshalb konzentriert sich der Übungsleiter auf die Spieler, die er zur Verfügung hat. Gegen Laufenburg sei es „überragend“ gewesen, und beim knappen Erfolg in Kirchzarten habe man „den Gegner quasi an die Wand gespielt“, lobt er sein Team für die jüngsten Auftritte in der Liga. „Seit dem Endigen-Spiel haben wir eine Mentalität, die es schwer macht, uns zu schlagen“, glaubt der Coach, der aktuell seine sechste Saison für Erzingen bestreitet.