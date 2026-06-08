FC Erzingen feiert Meisterschaft, SV Obersäckingen vor Showdown

„Schwächung für uns“: Abdoulie Bah (rechts, gegen den Waldshuter Ben-Louis Brenn) wird dem SV Obersäckingen im Saisonfinale gesperrt fehlen. | Foto: SSR Media

In der Fußball-Kreisliga A Ost verpasst der SV Obersäckingen im Abstiegsduell gegen den VfB Waldshut die Entscheidung. Der FC Erzingen lässt die Korken knallen und feiert den Bezirksliga-Aufstieg.

Rein rechnerisch besteht noch die Möglichkeit, dass der FC Erzingen des ersten Tabellenplatzes verlustig geht, schließlich hat Verfolger Spvgg. Wutöschingen nur drei Punkte Rückstand. Aber angesichts einer um 24 Treffer besseren Tordifferenz erscheint dieses Szenario utopisch. „Zu 99 Prozent sind wir durch“, sagte Patrizio De Feo, Trainer des FC Erzingen.

Deshalb wurden am Samstag die Meisterschaft und der Bezirksliga-Aufstieg groß gefeiert. „Wir waren konzentriert und voller Vorfreude, das letzte Heimspiel der Saison zu dominieren und uns von den Fans mit einer schönen Leistung zu verabschieden“, so De Feo.