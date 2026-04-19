 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

FC Erzgebirge Aue kann den Abstieg durch Comeback verschieben

3. Liga: Der FC Erzgebirge Aue wird absteigen, nur nicht an diesem Wochenende. FC Energie Cottbus mit starkem Comeback-Sieg gegen Rot-Weiss Essen.

von André Nückel · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
Fällt Aue in die Regionalliga?
Fällt Aue in die Regionalliga? – Foto: Imago Images

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3. Liga: Der FC Erzgebirge Aue wird absteigen, nur nicht an diesem Wochenende. FC Energie Cottbus mit starkem Comeback-Sieg gegen Rot-Weiss Essen.

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Cottbus stürmt zum Comeback-Sieg

Heute, 13:30 Uhr
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
5
3
Rot-Weiss Essen führt mit 3:1 beim FC Energie Cottbus, doch die Hausherren gewinnen doch noch das Topspiel - mehr hier!

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Stuttgart II verspielt 2:0

Heute, 16:30 Uhr
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
2
2

Der VfB Stuttgart II hat einen sicher geglaubten Sieg aus der Hand gegeben und sich im Duell mit FC Erzgebirge Aue mit einem 2:2 begnügen müssen. Dabei hatten die Gastgeber die Partie vor der Pause klar im Griff.

Nach einer zunächst ausgeglichenen Anfangsphase schlug Stuttgart II kurz vor dem Seitenwechsel doppelt zu: Nicolas Sessa brachte sein Team in der 38. Minute in Führung, nur zwei Minuten später erhöhte Jeremy Arevalo auf 2:0 (40.). Die Hausherren wirkten zu diesem Zeitpunkt deutlich zielstrebiger und nutzten ihre Möglichkeiten konsequent.

Aue kam jedoch verändert aus der Pause und erhöhte den Druck. Der Anschluss durch Julian Guttau (54.) brachte die Gäste zurück ins Spiel, die in der Folge mehr investierten und Stuttgart zunehmend in die Defensive drängten. Die Gastgeber verpassten es, für die Vorentscheidung zu sorgen, wodurch die Partie offen blieb.

In der Schlussphase wurde der Aufwand der Sachsen doch noch belohnt: Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Marcel Bär den fälligen Elfmeter sicher zum 2:2-Ausgleich (88.). Für Stuttgart II ist es ein bitterer Punktverlust, nachdem man lange wie der Sieger ausgesehen hatte, während Aue sich für eine Leistungssteigerung nach der Pause belohnt. Zwölf Punkte beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer - und zwölf Punkte sind noch zu holen. Das Comeback war stark, die Hoffnung lebt aber nicht weiter.

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Liveticker: Wehen Wiesbaden - Waldhof Mannheim

Heute, 19:30 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
3
3
Abpfiff

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Der nächste Spieltag der 3. Liga

35. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:00 Uhr Alemannia Aachen - MSV Duisburg
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr VfL Osnabrück - SC Verl
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - SSV Jahn Regensburg
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr TSV 1860 München - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - FC Ingolstadt 04
Sa., 25.04.26 16:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - 1. FC Schweinfurt 05
So., 26.04.26 13:30 Uhr Viktoria Köln - FC Energie Cottbus
So., 26.04.26 16:30 Uhr Rot-Weiss Essen - 1. FC Saarbrücken
So., 26.04.26 19:30 Uhr TSV Havelse - VfB Stuttgart II

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