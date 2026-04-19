FC Erzgebirge Aue kann den Abstieg durch Comeback verschieben

3. Liga: Der FC Erzgebirge Aue wird absteigen, nur nicht an diesem Wochenende. FC Energie Cottbus mit starkem Comeback-Sieg gegen Rot-Weiss Essen.
Der VfB Stuttgart II hat einen sicher geglaubten Sieg aus der Hand gegeben und sich im Duell mit FC Erzgebirge Aue mit einem 2:2 begnügen müssen. Dabei hatten die Gastgeber die Partie vor der Pause klar im Griff.
Nach einer zunächst ausgeglichenen Anfangsphase schlug Stuttgart II kurz vor dem Seitenwechsel doppelt zu: Nicolas Sessa brachte sein Team in der 38. Minute in Führung, nur zwei Minuten später erhöhte Jeremy Arevalo auf 2:0 (40.). Die Hausherren wirkten zu diesem Zeitpunkt deutlich zielstrebiger und nutzten ihre Möglichkeiten konsequent.
Aue kam jedoch verändert aus der Pause und erhöhte den Druck. Der Anschluss durch Julian Guttau (54.) brachte die Gäste zurück ins Spiel, die in der Folge mehr investierten und Stuttgart zunehmend in die Defensive drängten. Die Gastgeber verpassten es, für die Vorentscheidung zu sorgen, wodurch die Partie offen blieb.
In der Schlussphase wurde der Aufwand der Sachsen doch noch belohnt: Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Marcel Bär den fälligen Elfmeter sicher zum 2:2-Ausgleich (88.). Für Stuttgart II ist es ein bitterer Punktverlust, nachdem man lange wie der Sieger ausgesehen hatte, während Aue sich für eine Leistungssteigerung nach der Pause belohnt. Zwölf Punkte beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer - und zwölf Punkte sind noch zu holen. Das Comeback war stark, die Hoffnung lebt aber nicht weiter.
35. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:00 Uhr Alemannia Aachen - MSV Duisburg
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr VfL Osnabrück - SC Verl
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - SSV Jahn Regensburg
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr TSV 1860 München - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - FC Ingolstadt 04
Sa., 25.04.26 16:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - 1. FC Schweinfurt 05
So., 26.04.26 13:30 Uhr Viktoria Köln - FC Energie Cottbus
So., 26.04.26 16:30 Uhr Rot-Weiss Essen - 1. FC Saarbrücken
So., 26.04.26 19:30 Uhr TSV Havelse - VfB Stuttgart II
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