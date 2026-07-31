FC Erzgebirge Aue bejubelt 2:0-Erfolg beim Aufsteiger

Besondere Kulisse und früher Nadelstich

Der FC Erzgebirge Aue setzte direkt Akzente: Bereits in der 2. Minute parierte Tasmania-Torwart Mateusz Mika einen Kopfball von Patrick Kapp im Flug nach rechts mit beiden Händen. In der 5. Minute klärte Mateusz Mika einen Schuss von Willi Alfons Kamm aus kurzer linker Position zur Ecke für den FC Erzgebirge Aue. Nach dem ersten Foul des Spiels durch Devin Angleberger in der 8. Minute setzte Tahsin Cakmak den fälligen Freistoß für die Gastgeber rechts neben das Tor. Die Führung für den FC Erzgebirge Aue fiel schließlich in der 9. Minute: Eine Ecke von rechts durch Nils Lihsek köpfte Willi Alfons Kamm unten links zum 0:1 ein, nachdem ihn Kerem Yayla hatte ziehen lassen.

Verpasste Chancen und zäher Spielverlauf

In der 12. Minute wurde eine lange Flanke des FC Erzgebirge Aue zu einem Torschuss, da Mateusz Mika sehr weit vor seinem Kasten stand. Auf der Gegenseite zog Shean Mensah ab, doch Aue-Torhüter Max Uhlig war dran und klärte zur Ecke für Tasmania Berlin. Ab der 16. Minute versuchte Tasmania Berlin die Kontrolle zu übernehmen. Der FC Erzgebirge Aue stürmte in der 18. Minute erneut: Marcel Bär zog den Ball von links aufs rechte untere Eck, doch Mateusz Mika klärte zur Ecke. Ein Distanzschuss von Devin Angleberger flog in der 19. Minute etwas zu hoch an.

Ab der 27. Minute ging beim FC Erzgebirge Aue nichts mehr durch die Mitte, woraufhin alle Aktionen über links liefen. In der 29. Minute folgte eine Ecke vor dem eigenen Fanblock. In der 30. Minute brachte Nils Lihsek den Ball erneut herein, doch der Tiefflug-Kopfball von Patrick Kapp strich links am Tor vorbei. Nur eine Minute später legte ein Pass auf Marcel Bär diesem die Chance auf, er schoss den Ball jedoch direkt auf Mateusz Mika (31.).

Vorübergehende Dominanz vor der Pause

Ab der 34. Minute überließ Tasmania Berlin den Gästen vollkommen das Spiel. Nach einem Foul ließ Schiedsrichterin Schwermer den Vorteil laufen: Simon Skarlatidis flankte in der 36. Minute von rechts auf Marcel Bär, der den Ball jedoch aus fünf Metern über das Tor hebelte. Tahsin Cakmak hämmerte in der 38. Minute einen fälligen Freistoß über das Tor. Eine erneute Flanke von Simon Skarlatidis fand in der 39. Minute wieder den Kopf von Marcel Bär, dessen Versuch jedoch erneut über das Gehäuse flog.

Unwetter und der Tasmanische Teufel im Kasten

Nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit bekam der FC Erzgebirge Aue in der 47. Minute eine Ecke von links. Ab der 53. Minute zog ein Unwetter auf, das das Spiel beeinflusste. Tim Luis Maciejewski verzeichnete in der 64. Minute die erste Chance im zweiten Durchgang, sein Schuss aus acht Metern strich knapp links vorbei. In dieser Phase lief beim FC Erzgebirge Aue wenig zusammen. In der 68. Minute legte Marcel Bär auf den frei am Elfmeterpunkt stehenden Nils Lihsek ab, der sich die Ecke aussuchen konnte, aber an Mateusz Mika scheiterte.

Aue-Trainer Khvicha Shubitidze wechselte daraufhin dreifach: Chadi Ramadan kam für Willi Alfons Kamm, Christoph Pauling für Simon Skarlatidis und Finn Heidrich für Tim Luis Maciejewski. Finn Heidrich zog in der 69. Minute ab, doch Mateusz Mika lenkte den Ball an den linken Torpfosten.

Erste Druckphase der Gastgeber und die Entscheidung

Nach einer Ecke für den FC Erzgebirge Aue von rechts (74.) und einem Freistoß aus der zweiten Reihe von links (75.) köpfte Bastian Strietzel in der 76. Minute über das Tor. Auf Seiten von Tasmania Berlin kamen in der 76. Minute Yona Sambale für Erich Berko und Konstantinos Grigoriadis für Shean Mensah ins Spiel. Kurz darauf ergab sich eine Großchance für Christoph Pauling, der jedoch zu lässig allein vor Party Crasher Mateusz Mika scheiterte (76.). In der 79. Minute ersetzte Leon Prosche beim FC Erzgebirge Aue den Mitspieler Maxim Burghardt.

Nun begann Aue zu wanken: Tasmania Berlin versuchte ab der 81. Minute selbst ein Tor zu erzielen und die Chancen häuften sich. In der 82. Minute verfehlte ein Lupfer von Christoph Pauling über den herausstürmenden Mateusz Mika das leere Tor, weil der Ball zu hoch angesetzt war. Nach einer Gelben Karte gegen Fatih Baca wegen eines taktischen Fouls (85.) schlug der FC Erzgebirge Aue in der 86. Minute entscheidend zu: Nils Lihsek brachte einen Freistoß flach und scharf an den Fünfmeterraum, wo Patrick Kapp nur noch in den Ball hineinrutschen brauchte – das 0:2, bei dem Mateusz Mika chancenlos war.

Auslaufende Schlussphase und Tabellensituation

In der 87. Minute folgte der letzte Wechsel beim FC Erzgebirge Aue: Aurel Loubongo kam für Nils Lihsek. Das Spiel plätscherte dem Ende entgegen, ehe eine Ecke für Tasmania Berlin von links in der 90.'+4 Minute die letzte Aktion vor dem Abpfiff bildete. Mit diesem schwer erkämpften 0:2 sichert sich der FC Erzgebirge Aue drei Punkte. Das nächste Spiel bestreitet der FC Erzgebirge Aue am Donnerstag, den 06.08.2026, um 19 Uhr gegen den BFC Dynamo.