FC Epe angelt sich Oberliga-Kicker aus Vreden

Da hat Epes Sportleiter Sven Terglane aber mal richtig einen aus dem Hut gezaubert! Der 24-jährige Kevin Husha vom Oberligisten SpVgg Vreden kommt in die Bülten. "Ein sehr guter Fußballer, sehr schnell, ein sehr guter rechter Fuß." Terglane selbst lässt bei Heimspiel-Online keine Zweifel an seiner Überzeugung vom Neuzugang.

Dass Husha wohl richtig was auf dem Kasten haben muss verraten schon seine Stationen, besonders seine fußballerische Ausbildung in Jugendjahren. So lief er für den VfL Bochum und den SC Preußen Münster in über 50 Junioren-Bundesliga und -Regionalliga-Spielen auf. Zum Sprung in den Seniorenbereich folgte der Wechsel zu Vorwärts Epe in die Bezirksliga. In der Saison 2022/23 hatte Husha mit 31 Einsätzen und sieben Toren einen entscheidenden Anteil am Aufstieg von Vorwärts und lieferte auch in der folgenden Landesliga-Saison ab. Leistungen, die nicht unbemerkt blieben − so verpflichtete die SpVgg Vreden Husha im Sommer letzten Jahres. Beim Oberligisten bleibt ihm in seiner ersten Saison bislang meist nur die Jokerrolle, so verzeichnet er in der laufenden Saison 14 Einsätze, davon nur vier in der Startelf.