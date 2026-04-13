FC Engstingen top, Krimi in Walddorf, SF Dußlingen glänzen

TSV Ofterdingen II – TSV Lustnau 0:4

In Ofterdingen wurde die Partie zur großen Show des Victor Koitschev. Nachdem Adrian Voß den TSV Lustnau bereits in der 14. Minute in Führung gebracht hatte, übernahm Koitschev das Zepter. Mit einem beeindruckenden Hattrick (45., 52., 57.) zerlegte er die Hintermannschaft der Gastgeber quasi im Alleingang. Besonders bitter für Ofterdingen: Der Treffer unmittelbar vor dem Pausenpfiff wirkte wie ein Wirkungstreffer, von dem sich die Reserve im zweiten Durchgang nicht mehr erholte. Lustnau präsentierte sich über 90 Minuten hinweg als die reifere und vor allem abschlussstärkere Mannschaft und entführte die drei Punkte.

TV Derendingen II – SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau 3:0

Ein souveräner Auftritt der Derendinger Reserve! Die Hausherren ließen gegen die Spielgemeinschaft von Beginn an wenig anbrennen. Noah Reutter avancierte zum Matchwinner, indem er den Torreigen in der 36. Minute eröffnete und in der 70. Minute mit seinem zweiten Treffer den Deckel endgültig draufmachte. Dazwischen sorgte Agit Satilmis (51.) kurz nach dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse. Die Gäste bemühten sich zwar um Stabilität, fanden aber gegen die spielfreudigen Derendinger kein wirksames Mittel, um die Defensive ernsthaft in Verlegenheit zu bringen.

SV Hirrlingen – Sportfreunde Dußlingen 1:5

Was für eine Machtdemonstration der Sportfreunde Dußlingen in der zweiten Halbzeit! Dabei fing es für Hirrlingen gar nicht so schlecht an: Zwar schockte Mario Lukic die Heimelf bereits in der 3. Minute, doch Philip Daub gelang nach einer halben Stunde der Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel brachen bei Hirrlingen jedoch alle Dämme. Ein Doppelschlag von Mithat Kök (50., 58.) brachte die Gäste auf die Siegerstraße, bevor erneut Lukic (68.) und schließlich Patrick Hähl (90.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. Ein am Ende deutlicher Auswärtssieg für Dußlingen, die ihre Chancen eiskalt nutzten.

SV Wendelsheim – SG Mössingen/Belsen 3:0

Der SV Wendelsheim unterstrich seine Heimstärke mit einem ungefährdeten 3:0-Erfolg. Manuel Brunnenmiller stellte bereits in der 19. Minute die Weichen auf Sieg. Mössingen/Belsen hielt in der Folge zwar kämpferisch dagegen, konnte offensiv aber kaum Akzente setzen. Als Moritz Maul in der 58. Minute auf 2:0 erhöhte, war der Widerstand der Gäste weitestgehend gebrochen. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte Patrick Francisco in der siebten Minute der Nachspielzeit (90.+7).

SG Poltringen/Pfäffingen – SV Wurmlingen 1:1

In einer hart umkämpften Partie auf Augenhöhe teilten sich die SG Poltringen/Pfäffingen und der SV Wurmlingen die Punkte. Die Gäste aus Wurmlingen erwischten den besseren Start und gingen durch Jonas Neu in der 31. Minute in Führung. Poltringen/Pfäffingen steckte jedoch nicht auf und investierte im zweiten Durchgang mehr in die Offensive. Die Belohnung folgte in der 67. Minute, als Malte Stauß den viel umjubelten Ausgleich markierte. In der Schlussphase suchten beide Teams den Lucky Punch, doch die Abwehrreihen standen sicher, sodass es beim Remis blieb.

SV Neustetten – SG Kiebingen/Bühl 3:1

Der SV Neustetten präsentierte sich vor heimischer Kulisse als das abgeklärtere Team. Ein starker Auftritt in der ersten Halbzeit legte den Grundstein für den Erfolg: Bastian Schimpf (23.) und Luca Maisch (36.) sorgten für eine beruhigende Pausenführung. Als Dominik Seeger in der 75. Minute auf 3:0 erhöhte, war die Partie entschieden. Kiebingen/Bühl bewies immerhin Moral und kam kurz vor dem Ende durch Sebastian Eberhardt (89.) zum Ehrentreffer. Am Heimsieg für Neustetten änderte dies jedoch nichts mehr.

TSV Dettingen/Rottenburg – VfB Bodelshausen 1:1

Keinen Sieger gab es im Duell zwischen Dettingen/Rottenburg und Bodelshausen. In einer intensiven Begegnung schien die Heimelf zunächst auf dem besten Weg zum Dreier, als Riccardo Carili kurz vor der Pause (43.) zur Führung traf. Doch Bodelshausen kam entschlossen aus der Kabine zurück und drängte auf den Ausgleich. In der 58. Minute war es schließlich Matthias Schmid, der den Ball zum 1:1 im Netz versenkte. In der restlichen Spielzeit neutralisierten sich beide Mannschaften weitestgehend im Mittelfeld, sodass die Punkteteilung am Ende beiden Seiten gerecht wurde.

FC Rottenburg II – TSV Hagelloch 0:2

Der TSV Hagelloch entführte drei Punkte aus Rottenburg und überzeugte dabei durch Effizienz. Janick Speth brachte die Gäste bereits in der 16. Minute in Front, was den Plan der Hausherren früh durchkreuzte. Rottenburg II bemühte sich in der Folge um Spielkontrolle und den Ausgleich, scheiterte aber immer wieder an der gut organisierten Hagellocher Defensive. In der 72. Minute machte Josef Kasimir Mailänder mit dem 0:2 alles klar. Ein abgeklärter Auswärtsauftritt von Hagelloch, während Rottenburg trotz engagierter Leistung ohne Ertrag blieb.