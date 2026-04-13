FC Engstingen top, Krimi in Walddorf, SF Dußlingen glänzen

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Alb war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
SV Bremelau – SV Auingen 1:2
In einer ausgeglichenen Partie auf Augenhöhe avancierte Marco Manz zum Matchwinner für den SV Auingen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte er die Gäste in der 62. Minute zunächst in Führung. Bremelau bewies jedoch Moral und schlug nur zehn Minuten später durch Markus Brunner (72.) zurück. Als sich bereits alles auf eine Punkteteilung eingestellt hatte, schlug Manz erneut eiskalt zu: In der 88. Minute markierte er seinen Doppelpack und sicherte Auingen damit den späten und viel umjubelten Auswärtssieg.
TuS Metzingen II – SV Lautertal 2017 0:3
Diese Partie lässt sich mit einem Namen zusammenfassen: Marvin Spohn. Der Angreifer des SV Lautertal lieferte eine beeindruckende One-Man-Show ab und erledigte die Metzinger Reserve quasi im Alleingang. Mit einem lupenreinen Hattrick (30., 38., 75.) sorgte er für klare Verhältnisse und ließ den Gastgebern nicht den Hauch einer Chance. Metzingen bemühte sich zwar um Schadensbegrenzung, fand aber über die gesamte Spielzeit kein Mittel gegen den extrem spielfreudigen Spohn.
FC Engstingen – SV Würtingen 4:1
Vor 120 Zuschauern feierte der FC Engstingen einen souveränen Heimsieg, der vor allem durch zwei furiose Phasen entschieden wurde. Kurz vor der Pause schockten Lauritz Vöhringer (40.) und Matti Rupp (41.) die Gäste mit einem Doppelschlag binnen sechzig Sekunden. Würtingen kam zwar durch Tobias Schnitzler (67.) noch einmal heran, doch Engstingen antwortete postwendend: Finn Halder (73.) und Mika Gloz (76.) machten innerhalb weniger Minuten alles klar und besiegelten den 4:1-Erfolg.
FV Bad Urach – FC Sonnenbühl 3:2
Was für ein Krimi! In einer packenden Begegnung mit ständig wechselnden Vorzeichen schenkten sich beide Teams nichts. Urach legte zweimal vor (Regjep Podvorica, Turgay Yazici), doch Sonnenbühl fand durch Nick Biesinger und Paul Raach jeweils die passende Antwort. Das letzte Wort hatte jedoch die Heimelf: In der Nachspielzeit (90.+1) wurde Leonel Buck zum Helden des Tages, als er den Ball zum 3:2-Siegtreffer im Netz versenkte und den FV Bad Urach in totale Ekstase versetzte.
SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten – SG Hayingen/Zwiefalten/Pfronstetten 4:3
Ein wahres Torfestival bekamen die Zuschauer bei diesem SGM-Duell geboten. In einer dramatischen Schlussphase wurde es noch einmal richtig hektisch: Nachdem die Hausherren durch Felix Goller, Martin Fischer und Armin Dietmann bereits wie der sichere Sieger aussahen, kam Hayingen immer wieder zurück. Als Fischer in der Nachspielzeit (90.+3) das 4:2 erzielte, schien die Messe gelesen – doch Sven Däubler machte es in der 95. Minute mit dem 4:3 noch einmal spannend. Am Ende rettete die Heim-SGM den knappen Vorsprung über die Zeit.
SG Steinhilben/Trochtelfingen – TSV Holzelfingen 0:3
Der TSV Holzelfingen entführte mit einer abgeklärten Leistung drei Punkte. Philipp Louis Kunkel eröffnete in der 21. Minute den Torreigen. Ein unglückliches Eigentor von Christian Segovic (38.) kurz vor der Pause spielte den Gästen zusätzlich in die Karten und nahm der Spielgemeinschaft den Schwung. Im zweiten Durchgang kontrollierte Holzelfingen das Geschehen und erneut Kunkel sorgte in der 74. Minute mit seinem zweiten Treffer für den 0:3-Endstand und die endgültige Entscheidung.
SV Hülben – FC Lichtenstein 2:1
In einem hart umkämpften Spiel behielt der SV Hülben knapp die Oberhand. Marvin Delimar brachte die Hausherren früh in Führung (14.), doch Lichtenstein bewies Kämpferherz und glich kurz vor dem Seitenwechsel durch Thomas Szymanski (41.) aus. Die Entscheidung in dieser engen Partie fiel nach einer Stunde: Maximilian Rath markierte in der 61. Minute das 2:1. Lichtenstein warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, biss sich an der stabilen Hülbener Defensive jedoch die Zähne aus.
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SV Walddorf II – TSV Sondelfingen 2:3
Was für ein Krimi in Walddorf! Die Zuschauer erlebten ein Spiel mit maximaler Dramatik bis zur letzten Sekunde. Simon Vetter brachte die Hausherren zwar früh in Führung (6.), doch Sondelfingen schlug durch Lawen Chalak (12.) und Sven Fritz (42.) noch vor der Pause zurück. Lange Zeit passierte im zweiten Durchgang wenig, bis Dennis Dieter in der 83. Minute den viel umjubelten Ausgleich für die Walddorfer Reserve markierte. Alles sah nach einer Punkteteilung aus, doch in der 90. Minute wurde Tim Bayer zum ultimativen Matchwinner: Er erzielte den 2:3-Siegtreffer und versetzte den TSV Sondelfingen in Ekstase, während Walddorf nach dem späten Nackenschlag fassungslos zurückblieb.
SG Kirchentellinsfurt/Kusterdingen – TSV Mähringen 9:1
Die SG Kirchentellinsfurt/Kusterdingen lieferte eine Machtdemonstration ab und überrollte den TSV Mähringen förmlich. Nach einer frühen 2:0-Führung keimte bei den Gästen durch den Anschlusstreffer von Marcel Ezewele (34.) kurz Hoffnung auf, doch die Antwort der Hausherren war gnadenlos. Ein Eigentor von Julian Motika (35.) brach den Widerstand der Gäste endgültig. Besonders Wolfram Deuscher erwischte einen Sahnetag und schraubte das Ergebnis mit einem Dreierpack (26., 63., 69.) in die Höhe. Auch Justus Hofmann glänzte mit einem Doppelpack. Am Ende stand ein Kantersieg, der die Klassenunterschiede an diesem Tag schmerzhaft deutlich machte.
TuS Metzingen – Anadolu SV Reutlingen 3:1
Der TuS Metzingen präsentierte sich vor heimischer Kulisse abgeklärt und souverän. Vincent Kabisch avancierte dabei zum Mann des Tages: Mit einem Doppelpack (20., 52.) stellte er die Weichen früh auf Heimsieg. Metzingen kontrollierte das Geschehen nach Belieben, und als Marco Wanes in der 66. Minute auf 3:0 erhöhte, war die Messe vorzeitig gelesen. Anadolu SV Reutlingen bemühte sich zwar um Schadensbegrenzung, kam aber erst in der 90. Minute durch Onur Seyhan zum Ehrentreffer. Ein Erfolg für die Metzinger, die die reifere Spielanlage zeigten.
TSV Oferdingen – TSV Eningen 0:0
In einer von Taktik und defensiver Stabilität geprägten Partie neutralisierten sich der TSV Oferdingen und der TSV Eningen über die vollen 90 Minuten. Während die Abwehrreihen auf beiden Seiten kaum nennenswerte Lücken zuließen, bissen sich die Offensivabteilungen immer wieder am gegnerischen Bollwerk fest. Klare Torchancen blieben Mangelware, da beide Teams das Risiko scheuten, in einen folgenschweren Konter zu laufen. Am Ende steht eine klassische Nullnummer, mit der beide Mannschaften zwar einen Punkt verbuchen, aber im Aufstiegskampf nicht den entscheidenden Schritt nach vorne machen konnten.
Young Boys Reutlingen U23 – VfL Pfullingen III 7:1
Ein kurioser Start mündete in einem Schützenfest für die Young Boys Reutlingen U23. Die Gäste aus Pfullingen gingen durch ein unglückliches Eigentor von Ramon Campanale (14.) zunächst in Führung, doch das wirkte wie ein Weckruf für die Hausherren. Markus Wandrei glich postwendend aus (21.), bevor die Eimen-Zalloumi-Show begann: Der Reutlinger Angreifer zerlegte die Pfullinger Defensive fast im Alleingang und erzielte einen lupenreinen Hattrick (40., 63., 70.). Jerik Hofmeister, Mustafa Sayedi und Eduard Dreher schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Ein beeindruckendes Comeback der Young Boys, die nach dem frühen Schock ihre ganze Klasse ausspielten.
TSV Betzingen – SV Degerschlacht 0:1
In einem hart umkämpften Spiel gab am Ende eine einzige Szene den Ausschlag zugunsten des SV Degerschlacht. In der 34. Minute nutzte Moritz Möller eine Unachtsamkeit in der Betzinger Hintermannschaft und erzielte den "goldenen Treffer" des Tages. Betzingen rannte in der Folge unermüdlich an und drängte im zweiten Durchgang massiv auf den Ausgleich, doch die Defensive der Gäste stand wie ein Bollwerk. Mit viel Leidenschaft und ein wenig Glück rettete Degerschlacht den knappen Vorsprung über die Zeit und entführte drei wertvolle Punkte aus Betzingen.
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TSV Ofterdingen II – TSV Lustnau 0:4
In Ofterdingen wurde die Partie zur großen Show des Victor Koitschev. Nachdem Adrian Voß den TSV Lustnau bereits in der 14. Minute in Führung gebracht hatte, übernahm Koitschev das Zepter. Mit einem beeindruckenden Hattrick (45., 52., 57.) zerlegte er die Hintermannschaft der Gastgeber quasi im Alleingang. Besonders bitter für Ofterdingen: Der Treffer unmittelbar vor dem Pausenpfiff wirkte wie ein Wirkungstreffer, von dem sich die Reserve im zweiten Durchgang nicht mehr erholte. Lustnau präsentierte sich über 90 Minuten hinweg als die reifere und vor allem abschlussstärkere Mannschaft und entführte die drei Punkte.
TV Derendingen II – SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau 3:0
Ein souveräner Auftritt der Derendinger Reserve! Die Hausherren ließen gegen die Spielgemeinschaft von Beginn an wenig anbrennen. Noah Reutter avancierte zum Matchwinner, indem er den Torreigen in der 36. Minute eröffnete und in der 70. Minute mit seinem zweiten Treffer den Deckel endgültig draufmachte. Dazwischen sorgte Agit Satilmis (51.) kurz nach dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse. Die Gäste bemühten sich zwar um Stabilität, fanden aber gegen die spielfreudigen Derendinger kein wirksames Mittel, um die Defensive ernsthaft in Verlegenheit zu bringen.
SV Hirrlingen – Sportfreunde Dußlingen 1:5
Was für eine Machtdemonstration der Sportfreunde Dußlingen in der zweiten Halbzeit! Dabei fing es für Hirrlingen gar nicht so schlecht an: Zwar schockte Mario Lukic die Heimelf bereits in der 3. Minute, doch Philip Daub gelang nach einer halben Stunde der Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel brachen bei Hirrlingen jedoch alle Dämme. Ein Doppelschlag von Mithat Kök (50., 58.) brachte die Gäste auf die Siegerstraße, bevor erneut Lukic (68.) und schließlich Patrick Hähl (90.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. Ein am Ende deutlicher Auswärtssieg für Dußlingen, die ihre Chancen eiskalt nutzten.
SV Wendelsheim – SG Mössingen/Belsen 3:0
Der SV Wendelsheim unterstrich seine Heimstärke mit einem ungefährdeten 3:0-Erfolg. Manuel Brunnenmiller stellte bereits in der 19. Minute die Weichen auf Sieg. Mössingen/Belsen hielt in der Folge zwar kämpferisch dagegen, konnte offensiv aber kaum Akzente setzen. Als Moritz Maul in der 58. Minute auf 2:0 erhöhte, war der Widerstand der Gäste weitestgehend gebrochen. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte Patrick Francisco in der siebten Minute der Nachspielzeit (90.+7).
SG Poltringen/Pfäffingen – SV Wurmlingen 1:1
In einer hart umkämpften Partie auf Augenhöhe teilten sich die SG Poltringen/Pfäffingen und der SV Wurmlingen die Punkte. Die Gäste aus Wurmlingen erwischten den besseren Start und gingen durch Jonas Neu in der 31. Minute in Führung. Poltringen/Pfäffingen steckte jedoch nicht auf und investierte im zweiten Durchgang mehr in die Offensive. Die Belohnung folgte in der 67. Minute, als Malte Stauß den viel umjubelten Ausgleich markierte. In der Schlussphase suchten beide Teams den Lucky Punch, doch die Abwehrreihen standen sicher, sodass es beim Remis blieb.
SV Neustetten – SG Kiebingen/Bühl 3:1
Der SV Neustetten präsentierte sich vor heimischer Kulisse als das abgeklärtere Team. Ein starker Auftritt in der ersten Halbzeit legte den Grundstein für den Erfolg: Bastian Schimpf (23.) und Luca Maisch (36.) sorgten für eine beruhigende Pausenführung. Als Dominik Seeger in der 75. Minute auf 3:0 erhöhte, war die Partie entschieden. Kiebingen/Bühl bewies immerhin Moral und kam kurz vor dem Ende durch Sebastian Eberhardt (89.) zum Ehrentreffer. Am Heimsieg für Neustetten änderte dies jedoch nichts mehr.
TSV Dettingen/Rottenburg – VfB Bodelshausen 1:1
Keinen Sieger gab es im Duell zwischen Dettingen/Rottenburg und Bodelshausen. In einer intensiven Begegnung schien die Heimelf zunächst auf dem besten Weg zum Dreier, als Riccardo Carili kurz vor der Pause (43.) zur Führung traf. Doch Bodelshausen kam entschlossen aus der Kabine zurück und drängte auf den Ausgleich. In der 58. Minute war es schließlich Matthias Schmid, der den Ball zum 1:1 im Netz versenkte. In der restlichen Spielzeit neutralisierten sich beide Mannschaften weitestgehend im Mittelfeld, sodass die Punkteteilung am Ende beiden Seiten gerecht wurde.
FC Rottenburg II – TSV Hagelloch 0:2
Der TSV Hagelloch entführte drei Punkte aus Rottenburg und überzeugte dabei durch Effizienz. Janick Speth brachte die Gäste bereits in der 16. Minute in Front, was den Plan der Hausherren früh durchkreuzte. Rottenburg II bemühte sich in der Folge um Spielkontrolle und den Ausgleich, scheiterte aber immer wieder an der gut organisierten Hagellocher Defensive. In der 72. Minute machte Josef Kasimir Mailänder mit dem 0:2 alles klar. Ein abgeklärter Auswärtsauftritt von Hagelloch, während Rottenburg trotz engagierter Leistung ohne Ertrag blieb.
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