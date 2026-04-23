FC Energie Cottbus: Zweitligalizenz unter Auflagen erhalten

– Foto: Schneider Torsten

Der FC Energie Cottbus hat im erstinstanzlichen Entscheidungsverfahren seitens der Deutschen-Fußball-Liga GmbH (DFL) eine positive Rückmeldung zum Lizenzierungsverfahren für die Teilnahme am Spielbetrieb der 2. Bundesliga in der Saison 2026/2027 erhalten. Demnach folgten die Verantwortlichen der DFL im Wesentlichen den Angaben des Vereins und bescheinigen die wirtschaftliche, administrative und sportliche Leistungsfähigkeit.

Auflagen erhielt der FC Energie Cottbus hinsichtlich der organisatorischen Leistungsfähigkeit, was insbesondere die Spielstätte LEAG Energie Stadion betrifft. Hierbei sind Voraussetzungen zur Gewährleistung des Spielbetriebes zu errichten und nachzuweisen, was sich insbesondere auf bauliche Veränderungen und Anpassungen der Flutlichtanlage, Auswechselbänke, des Führungskamerapodestes sowie weitere medieninfrastrukturelle Anschaffungen bezieht.

Unterdessen hat der FC Energie im Entscheidungsverfahren seitens des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ebenso eine positive Rückmeldung zum Lizenzierungsverfahren für die Teilnahme am Spielbetrieb der 3. Liga in der Saison 2026/2027 erhalten. Demnach folgten auch die Verantwortlichen des Verbandes den Angaben des Vereins und bescheinigen die wirtschaftliche und organisatorische Leistungsfähigkeit. Zur endgültigen Lizenzerteilung sind für den FC Energie Cottbus die erwartet abschließenden Nachweise einzureichen.