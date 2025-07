FC Energie Cottbus: Welche Spieler gehören zum Mannschaftsrat?

Das Gesicht der Mannschaft des Drittligisten FC Energie Cottbus hat sich im Vergleich zur vorangegangen Spielzeit deutlich verändert. So hatte das Team insgesamt 14 Abgänge zu verzeichnen, denen nach aktuellem Stand elf Neuzugänge gegenüberstehen. Im Trainingslager wurde es nun Zeit für die Wahl der neuen Mitglieder des Mannschaftsrates.

Am Sonntag hatten die Jungs trainingsfrei und kamen am Nachmittag zu vorbereiteten Workshops zusammen. Im Rahmen derer wurde im demokratischen Verfahren der Mannschaftsrat für die anstehende Saison komplettiert. Notwendig war dies geworden, da Joshua Putze und Tobias Hasse nicht mehr für den FC Energie spielen werden. Zu Axel Borgmann, Tolcay Cigerci und Timmy Thiele, die bereits in der zurückliegenden Saison dabei waren, wurden mit Jonas Hofmann und Alexander Sebald nun zwei weitere Spieler gewählt, die künftig gemeinsam mit den drei bisherigen Ratsmitgliedern dieses wichtige Gremium bilden.

Cheftrainer Pele Wollitz war und ist es stets besonders wichtig, dass mündige Spieler in weitreichende Entscheidungen einbezogen werden und ihre Meinung äußern sollen. Gemeinsam werden sie auf Augenhöhe mit der sportlichen Leitung und dem Trainerteam agieren, die mannschaftlichen Interessen vertreten, eine führende Rolle auf und neben dem Platz einnehmen und insbesondere auch ein Sprachrohr nach außen wie innen beim FC Energie sein.