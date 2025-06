FC Energie Cottbus: Weitere Professionalisierung im Nachwuchs

Der Drittligist FC Energie Cottbus möchte die Strukturen und Abläufe seines Nachwuchsleistungszentrums kontinuierlich weiterentwickeln und nachhaltig professionalisieren. So übernimmt Thomas Miller (in einer durch den Deutschen-Fußball-Bund geförderten Planstelle) ab Saisonbeginn als Übergangskoordinator die Leitung und Etablierung des „Top-Talente-Management“.

Thomas Miller freut sich auf den neuen Job: „Die Möglichkeit, meine Expertise bei einem traditionsreichen Verein wie dem FC Energie Cottbus einbringen zu dürfen, erfüllt mich mit großer Freude und Stolz. Es ist eine Aufgabe, die mich nicht nur fachlich reizt, sondern die ich auch mit großer innerer Überzeugung angehe. Gemeinsam wollen wir für unsere jungen Sportschüler den bestmöglichen Weg in den Profibereich ebnen – mit gezielten, individuellen Analysen, intensiven Talent- und Fördertrainingseinheiten sowie durch den Aufbau und die enge Verzahnung unseres Perspektivteams mit der ersten Mannschaft. Ich brenne darauf, diesen Weg mit viel Herzblut, Engagement und Leidenschaft mitzugestalten und freue mich auf alles, was vor uns liegt.“

Thomas Miller war zuletzt als Co-Trainer Analyse für den FC Ingolstadt tätig und zuvor als Spielanalyst bei den A-Junioren des FC Bayern München sowie der ersten Mannschaft des FC Carl-Zeiss Jena angestellt. Bei den Thüringern war der Inhaber der A-Lizenz zudem als Co-Trainer der zweiten Mannschaft an der Seitenlinie aktiv.

„Ich war selbst Spieler hier im Nachwuchsleistungszentrum und kenne dadurch die Abläufe unserer Jungs und das große Potenzial des Verbundsystems. Ich möchte gemeinsam mit der Nachwuchsleitung um Matthias Rahn und dem neu installierten Übergangskoordinator Thomas Miller meinen Teil dazu beitragen, dass bestenfalls noch viele weitere Talente den Weg. wie zuletzt Finn Heidrich, in unsere erste Mannschaft gehen können“, sagte Jonas Hildebrandt.

So wird der bisherige Co-Trainer anstelle im „Staff“ der ersten Mannschaft also fortan aktiv an der weiteren Professionalisierung des Nachwuchsleistungszentrums mitwirken.