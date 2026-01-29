FC Energie Cottbus: Vorzeitiger Maßnahmenbeginn

Das Land Brandenburg unterstützt den Drittligisten FC Energie Cottbus bei der Umsetzung der zwingend notwendig gewordenen Umbauten und Anpassungen am LEAG Energie Stadion. Fördergelder in Höhe von zwei Millionen Euro sind im Doppelhaushalt für die Jahre 2025 und 2026 des Landes Brandenburg eingestellten worden.
Der FC Energie hatte sämtliche Projektanträge im November des vergangenen Jahres eingereicht und um möglichst zügige Bearbeitung gebeten. Diese Anträge werden aktuell unter anderem baufachlich geprüft. Um das Vorhaben zeitlich und zuwendungsrechtlich nicht zu gefährden, hat das MBJS einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn zum 30. Januar 2026 zugestimmt. Dies ist noch keine Entscheidung über die beantragte Förderung, die erst nach Vorliegen und Prüfung aller notwendigen Unterlagen beschieden werden kann.
Die finanziellen Mittel der öffentlichen Hand dienen der notwendigen Modernisierung und Ertüchtigung, um das LEAG Energie Stadion kurzfristig für die Anforderungen im Lizenzierungsverfahren der Deutschen Fußball-Liga sowie des Deutschen Fußball-Bundes tauglich zu machen.
„Der FCE ist ein sportlicher Leuchtturm – nicht nur für Cottbus und die Lausitz, sondern für Brandenburg und ganz Ostdeutschland. Im Aufstiegskampf wünsche ich ihm viel Glück. Der Aufstieg wäre mehr als ein sportliches Signal. Die 2. Bundesliga hat auch gesellschaftlich und wirtschaftlich eine Bedeutung für die Stadt und die Region. Deshalb will das Land den Verein unterstützen, wie wir es im vorigen Jahr in Aussicht gestellt hatten“, äußerte sich Bildungsminister Steffen Freiberg.
