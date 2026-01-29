FC Energie Cottbus: Vorzeitiger Maßnahmenbeginn

– Foto: Schneider Torsten

Das Land Brandenburg unterstützt den Drittligisten FC Energie Cottbus bei der Umsetzung der zwingend notwendig gewordenen Umbauten und Anpassungen am LEAG Energie Stadion. Fördergelder in Höhe von zwei Millionen Euro sind im Doppelhaushalt für die Jahre 2025 und 2026 des Landes Brandenburg eingestellten worden.

Der FC Energie hatte sämtliche Projektanträge im November des vergangenen Jahres eingereicht und um möglichst zügige Bearbeitung gebeten. Diese Anträge werden aktuell unter anderem baufachlich geprüft. Um das Vorhaben zeitlich und zuwendungsrechtlich nicht zu gefährden, hat das MBJS einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn zum 30. Januar 2026 zugestimmt. Dies ist noch keine Entscheidung über die beantragte Förderung, die erst nach Vorliegen und Prüfung aller notwendigen Unterlagen beschieden werden kann.

Die finanziellen Mittel der öffentlichen Hand dienen der notwendigen Modernisierung und Ertüchtigung, um das LEAG Energie Stadion kurzfristig für die Anforderungen im Lizenzierungsverfahren der Deutschen Fußball-Liga sowie des Deutschen Fußball-Bundes tauglich zu machen.