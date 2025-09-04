FC Energie Cottbus verpflichtet Marius Funk vom FC Ingolstadt

Der Drittligist FC Energie Cottbus ist auf der Suche nach einem Torhüter fündig geworden und hat mit Marius Funk einen erfahrenen und gestandenen Schlussmann davon überzeugen können, sich der Mannschaft anzuschließen. Der 29-jährige Keeper stand bis zum Ende der Saison 2024/2025 beim Ligakonkurrenten FC Ingolstadt 04 unter Vertrag.

Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz sagte: „Nach der schweren Verletzung von Elias war es für uns nicht einfach zu entscheiden, was wir tun sollen. Wichtig war und ist, dass alles im Sinne der Mannschaft und des Clubs getan wird, damit wir unsere Ziele erreichen können. In enger Abstimmung mit Anton Wittmann, aber vor allem auch mit Alex Sebald und Max Böhnke, haben wir uns dazu entschieden, noch einen Torhüter dazuzunehmen. Wir halten das für einen wichtigen und richtigen Schritt, um auf der Position nachhaltig gut aufgestellt zu sein. Mit Marius haben wir einen sehr guten Torhüter gefunden, der Erfahrung und Qualität mitbringt.“

Torwarttrainer Anton Wittmann ergänzte: „Wir haben den Markt intensiv beobachtet, wirklich viele Keeper in Betracht gezogen und zahlreiche Gespräche geführt. Bei Marius sind wir uns sicher, dass er sehr gut zu unserem Torwartteam und auch zur Mannschaft insgesamt passt. Er weiß wie der Fußball funktioniert und auch, was wir uns von ihm erwarten. Mit seiner Qualität und Erfahrung wird er uns weiterbringen.“