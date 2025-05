FC Energie Cottbus verpflichtet Größe für die Defensive

„Wir haben im Saisonverlauf, insbesondere in der Rückrunde gemerkt, dass unserer Mannschaft in vielen Situation vor allem Größe und Kopfballstärke fehlte. Daran möchten wir arbeiten und unser Team diesbezüglich ausgewogener aufstellen. Nyamekye bringt aber nicht nur Kopfballstärke mit, sondern zeigt auch in Sachen Organisation, Stellungsspiel und Zweikampfführung Qualitäten, die zu unserer Spielidee passen“, sagt Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz.