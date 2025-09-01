FC Energie Cottbus verpflichtet Defensivmann vom TSV 1860 München

Der Drittligist FC Energie Cottbus hat den 28-jährigen Anderson Lucoqui unter Vertrag genommen. Der bundesligaerfahrene Defensivallrounder stand in der Rückrunde der vergangenen Saison 2024/2025 beim TSV 1860 München in der 3. Liga unter Vertrag.

„Mit Anderson Lucoqui haben wir einen erfahrenen und sehr kompletten Spieler, der zudem viel Mentalität mitbringt zu unserem Team dazuholen können. Er ist ein polyvalenter Spieler und hatte in der Rückrunde in München maßgeblichen Anteil an der Stabilität des TSV 1860. Bei seinen früheren Vereinen hat er über Jahre hinweg nachgewiesen, dass er auf hohem Niveau performen kann und hat bereits in der ersten und zweiten Bundesliga gespielt. Wir möchten ihm nun die Möglichkeit bieten, diese Qualitäten auch in unserer Mannschaft zu zeigen. Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Transfer realisieren konnten“, sagte Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz.

Kaderplaner Maniyel Nergiz ergänzt: „Wir haben Anderson die neu geschaffene Infrastruktur hier bei uns in Cottbus gezeigt und er war von den Bedingungen hier sofort mehr als angetan. Wir haben lange nach einer weiteren defensiven Option geschaut und sind fest davon überzeugt, dass er das Gesamtpaket mitbringt, was wir gesucht haben.“