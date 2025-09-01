FC Energie Cottbus verpflichtet Defensivmann vom TSV 1860 München

Der Drittligist FC Energie Cottbus hat den 28-jährigen Anderson Lucoqui unter Vertrag genommen. Der bundesligaerfahrene Defensivallrounder stand in der Rückrunde der vergangenen Saison 2024/2025 beim TSV 1860 München in der 3. Liga unter Vertrag.
„Mit Anderson Lucoqui haben wir einen erfahrenen und sehr kompletten Spieler, der zudem viel Mentalität mitbringt zu unserem Team dazuholen können. Er ist ein polyvalenter Spieler und hatte in der Rückrunde in München maßgeblichen Anteil an der Stabilität des TSV 1860. Bei seinen früheren Vereinen hat er über Jahre hinweg nachgewiesen, dass er auf hohem Niveau performen kann und hat bereits in der ersten und zweiten Bundesliga gespielt. Wir möchten ihm nun die Möglichkeit bieten, diese Qualitäten auch in unserer Mannschaft zu zeigen. Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Transfer realisieren konnten“, sagte Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz.
Kaderplaner Maniyel Nergiz ergänzt: „Wir haben Anderson die neu geschaffene Infrastruktur hier bei uns in Cottbus gezeigt und er war von den Bedingungen hier sofort mehr als angetan. Wir haben lange nach einer weiteren defensiven Option geschaut und sind fest davon überzeugt, dass er das Gesamtpaket mitbringt, was wir gesucht haben.“
Anderson Lucoqui begann das Fußballspielen beim SSV Lützenkirchen und verbrachte die folgenden Jahre in den Nachwuchsleistungszentren des 1. FC Köln, bei Bayer Leverkusen sowie Fortuna Düsseldorf. Bei der Fortuna debütierte der einmalige angolanische Nationalspieler während der Saison 2016/2017 in der 2. Bundesliga und schloss sich im Sommer 2018 dem DSC Arminia Bielefeld an. Binnen dreier Spielzeiten kam er bei den Ostwestfalen sowohl in der 1. als auch 2. Bundesliga zum Einsatz und wechselte anschließend zum FSV Mainz 05. Auch bei den „Nullfünfern“ spielte der 1,81m große Linksverteidiger in der höchsten deutschen Spielklasse.
Nach einer Leihe zum F.C. Hansa Rostock sowie einem halbjährlichen Engagement bei Hertha BSC hießen seine letzten Stationen Eintracht Braunschweig sowie TSV 1860 München. Bei den „Löwen“ stand er ab Februar dieses Jahres in der 3. Liga unter Vertrag. Insgesamt verfügt Anderson Lucoqui über die Erfahrung aus 34 Erstliga-, 50 Zweitliga- und 12 Drittligaspielen und soll nun seine Erfahrung beim FC Energie in die Waagschale werfen.