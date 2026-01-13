FC Energie Cottbus: Torhüter Elias Bethke wechselt zu Dynamo Dresden

Beim Drittliga-Spitzenreiter FC Energie Cottbus gibt es nach dem Weggang von Dennis Duah zum TSV Havelse einen weiteren Abgang. Dies teilt der Verein dazu mit:

Der FC Energie hat sich mit der SG Dynamo Dresden auf einen Transfer von Torhüter Elias Bethke verständigt. Der 22-jährige schließt sich mit sofortiger Wirkung dem Zweitligisten aus Sachsen an. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz sagte: „Elias ist ein fantastischer Torhüter und ein richtig guter Junge, der hier bei uns aus dem Nachwuchsleistungszentrum heraus, den Sprung in den Profifußball geschafft hat. Er hat seinen Weg noch vor sich und nun die Chance erhalten, sich in einer höheren Liga beweisen zu dürfen. Dem wollten wir, auch in Anbetracht der besonderen Situation hier bei uns im Team, letztlich nicht im Wege stehen und wünschen Eli nur das Beste auf seinem weiteren Weg.“