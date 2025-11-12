Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielvorbericht
– Foto: Schneider Torsten
FC Energie Cottbus testet morgen bei Dynamo Dresden
Der Drittligist nutzt die Zeit für ein Testspiel unter der Woche. Doch das kommende Pflichtspiel im Landespokal Brandenburg steht bereits an, und wird bereits am kommenden Samstag ausgespielt. Mehr dazu erfahrt ihr weiter unten im Text.
Der Drittligabetrieb ruht für ein Wochenende. Bevor der FC Energie zum Viertelfinale im Landespokal beim SV Babelsberg 03 am Samstag um 13 Uhr antreten wird, vereinbarten die Lausitzer ein Testspiel gegen den Zweitligisten SG Dynamo Dresden. Diese Begegnung wurde kurzfristig angesetzt, und wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen. Anpfiff wird am morgigen Donnerstag, dem 13.11.2025, um 13:30 Uhr auf dem Trainingsgelände der AOK Plus Walter-Fritzsch-Akademie sein.
Für dieses Spiel könnten die Lausitzer sicherstellen, dass zuletzt wenig berücksichtigte Akteure zu Spielpraxis kommen. Oder es werden U19-Spieler mit Einsätzen belohnt, die in ihrer Spielklasse besonders herausragend auf dem Platz agiert oder eben ausgezeichnet trainiert haben. Vielleicht werden auch Feinheiten im Profiteam vorgenommen. Zwar stimmten oftmals die Ergebnisse in der Liga, aber nicht immer unbedingt das Gesamtpaket, was die Leistungen der Akteure betrifft.
Bei Energie werden weiterhin Elias Bethke (Reha nach OP) und Jonas Hofmann (Reha nach Leisten-Op) ausfallen. Ted Tattermusch hat noch mit einer Sprunggelenkverletzung zu kämpfen.
Des Weiteren wurden vom DFB die Partien der Spieltage 17 bis 21 zeitgenau angesetzt. Demnach muss der FC Energie wie folgt antreten:
17. Spieltag: FC Energie - MSV Duisburg; Sa., 06.12.2025 um 14:00 Uhr 18. Spieltag: Wehen Wiesbaden - FC Energie; So., 14.12.2025 um 13:30 Uhr 19. Spieltag: FC Energie - Jahn Regensburg; Fr., 19.12.2025 um 19:00 Uhr 20. Spieltag: 1. FC Saarbrücken - FC Energie; Sa., 17.01.2026 um 14:00 Uhr 21. Spieltag: FC Energie - Schweinfurt 05; Sa., 24.01.2026 um 14:00 Uhr