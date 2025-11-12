FC Energie Cottbus testet morgen bei Dynamo Dresden

Morgen, 13:30 Uhr SG Dynamo Dresden SG Dynamo FC Energie Cottbus FC Energie 13:30 PUSH





Der Drittligabetrieb ruht für ein Wochenende. Bevor der FC Energie zum Viertelfinale im Landespokal beim SV Babelsberg 03 am Samstag um 13 Uhr antreten wird, vereinbarten die Lausitzer ein Testspiel gegen den Zweitligisten SG Dynamo Dresden. Diese Begegnung wurde kurzfristig angesetzt, und wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen. Anpfiff wird am morgigen Donnerstag, dem 13.11.2025, um 13:30 Uhr auf dem Trainingsgelände der AOK Plus Walter-Fritzsch-Akademie sein.



Für dieses Spiel könnten die Lausitzer sicherstellen, dass zuletzt wenig berücksichtigte Akteure zu Spielpraxis kommen. Oder es werden U19-Spieler mit Einsätzen belohnt, die in ihrer Spielklasse besonders herausragend auf dem Platz agiert oder eben ausgezeichnet trainiert haben. Vielleicht werden auch Feinheiten im Profiteam vorgenommen. Zwar stimmten oftmals die Ergebnisse in der Liga, aber nicht immer unbedingt das Gesamtpaket, was die Leistungen der Akteure betrifft.



Bei Energie werden weiterhin Elias Bethke (Reha nach OP) und Jonas Hofmann (Reha nach Leisten-Op) ausfallen. Ted Tattermusch hat noch mit einer Sprunggelenkverletzung zu kämpfen.



Des Weiteren wurden vom DFB die Partien der Spieltage 17 bis 21 zeitgenau angesetzt. Demnach muss der FC Energie wie folgt antreten:



17. Spieltag: FC Energie - MSV Duisburg; Sa., 06.12.2025 um 14:00 Uhr

18. Spieltag: Wehen Wiesbaden - FC Energie; So., 14.12.2025 um 13:30 Uhr

19. Spieltag: FC Energie - Jahn Regensburg; Fr., 19.12.2025 um 19:00 Uhr

20. Spieltag: 1. FC Saarbrücken - FC Energie; Sa., 17.01.2026 um 14:00 Uhr

21. Spieltag: FC Energie - Schweinfurt 05; Sa., 24.01.2026 um 14:00 Uhr