FC Energie Cottbus: Terminklarheit bis Ende November

Der Deutsche-Fußball-Bund hat am heutigen Donnerstag die Partien bis zum 16. Spieltag der Saison 2025/2026 in der 3. Liga termin- und zeitgenau angesetzt.
Zum Ende der "englischen Woche" mit dem Auswärtsspiel beim F.C. Hansa Rostock am Dienstagabend empfangen unsere rot-weißen Kicker am Samstag, 4. Oktober, um 16:30 Uhr den TSV Alemannia Aachen im heimischen LEAG Energie Stadion. Am Sonntag, 19. Oktober, um 13:30 Uhr geht es dann zu den Ulmer "Spatzen" an die Donau, ehe sich der TSV Havelse am Samstagnachmittag, 25. Oktober, um 14:00 Uhr in der der Lausitz präsentieren wird.
Wenig Erholungszeit vor der zweiten Runde im DFB-Pokal, in der unser Team am Dienstag, 28. Oktober, um 20:45 Uhr das Bundesligateam von RB Leipzig erwartet. Danach geht die Reise schon wieder in den Süden zu den Münch'ner Löwen. Im Grünwalder Stadion ertönt der Anpfiff am Samstag, 1. November, um 14:00 Uhr. Im Rahmen des 14. Spieltags empfangen wir dann den VfL Osnabrück am Samstag, 8. November, um 14:00 Uhr und nach der Länderspielpause steht die schwere Auswärtsaufgabe bei Rot-Weiss Essen an der Hafenstraße an. Gespielt wird am Sonntag, 23. November, um 19:30 Uhr.
Den Abschluss der bislang terminierten Saisonspiele wird das Heimspiel gegen Vikoria Köln bilden, wenn die Jungs von der "Schäl Sick" am Samstag, 29. November, um 14:00 Uhr bei uns antreten werden.