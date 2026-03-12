FC Energie Cottbus: Spieltage um und nach Ostern nun fix

– Foto: Schneider Torsten

Der Deutsche-Fußball-Bund hat am heutigen Mittwochnach die Partien vom 31. bis 34. Spieltag der Saison 2025/2026 in der 3. Liga termin- und zeitgenau angesetzt.

So wird der FC Energie Cottbus das Auswärtsspiel am Osterwochenende beim TSV Havelse am Samstag, 4. April, um 14:00 Uhr absolvieren und am Dienstag, 7. April, um 19:00 Uhr den TSV 1860 München im LEAG Energie Stadion empfangen, ehe es zum aktuellen Tabellenführer VfL Osnabrück gehen wird.

Das Topspiel an der Bremer Brücke steigt dann am Sonntag, 12. April um 13:30 Uhr. Auch das darauffolgende Heimspiel wird an einem Sonntag ausgetragen und so wird Rot-Weiss Essen am 19. April, um 13:30 Uhr, in der Lausitz vorbeischauen.