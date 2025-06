FC Energie Cottbus setzt auf den Nachwuchs

„Wir haben Finn bereits in der vergangenen Saison mehrfach bei uns im Training und auch im Kader dabeigehabt. Wir glauben, dass er langfristig das Potential besitzt, um den Sprung in die erste Mannschaft schaffen zu können. Er ist jung, sehr engagiert und talentiert. Das möchten wir gerne fördern und seine sportliche Entwicklung begleiten“, sagt Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz.

Kaderplaner Maniyel Nergiz schließt sich an: „Der Vertrag für Finn soll auch ein stückweit eine Signalwirkung haben, dass wir auch weiterhin auf unsere hervorragende Nachwuchsarbeit setzen wollen.“

Finn Heidrich spielt seit neun Jahren im Nachwuchsleistungszentrum des FC Energie und war in der zurückliegenden Saison 2024/2025 unter Trainer Alain Karim Kapitän der A-Junioren in der DFB-Nachwuchsliga. In 26 Pflichtspielen inklusive dem Brandenburgischen Landespokal erzielte der zentrale Mittelfeldspieler acht Tore für sein Team. Zudem gehörte Finn Heidrich insgesamt sieben Mal dem Drittligakader des FC Energie an.