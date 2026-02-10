FC Energie Cottbus: Samstag ist Heimspieltag

Der Deutsche-Fußball-Bund hat am heutigen Dienstagnachmittag die Partien vom 28. bis 30. Spieltag der Saison 2025/2026 in der 3. Liga termin- und zeitgenau angesetzt.
So wird der FC Energie die Heimspiele gegen den F.C. Hansa Rostock (7. März) sowie den SSV Ulm (21. März) jeweils am Samstag um 14 Uhr im heimischen LEAG Energie Stadion austragen. Das zwischen diesen beiden Partien angesetzte Auswärtsspiel bei Alemannia Aachen findet am Freitag, 13. März, um 19 Uhr auf dem Tivoli statt.
Das sind die Spieltage 28 bis 30 in der Übersicht:
28. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:00 Uhr Viktoria Köln - TSV 1860 München
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - Alemannia Aachen
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr FC Energie Cottbus - F.C. Hansa Rostock
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - VfB Stuttgart II
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - Rot-Weiss Essen
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 07.03.26 16:30 Uhr SSV Jahn Regensburg - VfL Osnabrück
So., 08.03.26 13:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - TSV Havelse
So., 08.03.26 16:30 Uhr MSV Duisburg - 1. FC Saarbrücken
So., 08.03.26 19:30 Uhr FC Ingolstadt 04 - SC Verl
29. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:00 Uhr Alemannia Aachen - FC Energie Cottbus
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - SSV Jahn Regensburg
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr VfL Osnabrück - SV Waldhof Mannheim
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - MSV Duisburg
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr TSV Havelse - Viktoria Köln
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - FC Erzgebirge Aue
Sa., 14.03.26 16:30 Uhr TSV 1860 München - SV Wehen Wiesbaden
So., 15.03.26 13:30 Uhr VfB Stuttgart II - TSG 1899 Hoffenheim II
So., 15.03.26 16:30 Uhr SC Verl - 1. FC Schweinfurt 05
So., 15.03.26 19:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - FC Ingolstadt 04