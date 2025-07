FC Energie Cottbus nimmt Leon Guwara unter Vertrag

„Es war offensichtlich, dass wir aufgrund von Abgängen auf der Linksverteidigerposition Handlungsbedarf haben. Leon hatte sich bereits frühzeitig bereiterklärt, hier bei uns vorzuspielen. In dieser Zeit hat er sich menschlich und sportlich sehr gut in das Team integriert. Er bringt sehr viel Erfahrung mit und hat auch schon auf höherklassigem Niveau gespielt, so dass wir davon überzeugt sind, dass er unserer Mannschaft weiterhelfen kann. Es ist gut, dass wir noch vor dem anstehenden Trainingslager in unseren Planungen einen Schritt weitergekommen sind“, sagte Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz.

Leon Guwara wurde in Köln geboren und kickte zunächst bei Schwarz-Weiß Köln und später bis zum A-Juniorenbereich im Nachwuchsleistungszentrum des „Effzeh“. Im Sommer 2014 schloss er sich dem SV Werder Bremen an, für dessen zweite Mannschaft er insgesamt 45 Spiele in der 3. und 4. Liga absolvierte. Später wurde Leon Guwara zwei Mal in Folge verliehen und spielte zunächst für Darmstadt 98 und im Folgejahr für den 1. FC Kaiserslautern in der 2. Bundesliga.

Ab 2018 führte sein Weg in die Niederlande, wo er für den FC Utrecht und später die VVV-Venlo insgesamt 44 Mal in der Eredivisie auflief. Ab 2021 sicherte sich der SSV Jahn Regensburg die Dienste von Guwara, ehe er die zurückliegenden zwei Saison beim FC Ingolstadt unter Vertrag stand. Bis heute weist die Vita des 29-Jährigen 44 Erstligaspiele im Nachbarland sowie 63 Zweitliga- und 44 Drittligaspiele in Deutschland auf. Auch Europa League Qualifikation, DFB-Pokalspiele und Partien in der Regionalliga Nord gehören zu seinem umfangreichen Portfolio.