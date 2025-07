FC Energie Cottbus nimmt Justin Butler unter Vertrag

Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz sagte: „Justin hat sich vom ersten Tag an sehr gut bei uns eingefügt, war sehr engagiert und es war immer zu spüren, dass er gerne ein Teil unseres Teams sein möchte. Er bringt hohes Tempo, viel Wucht und Robustheit mit, zudem ist er sehr mannschaftsdienlich. Das sind Eigenschaften, die in dieser 3. Liga gefragt sind. Wir hatten gute Gespräche mit ihm, haben die Personalie mit Maniyel und im Trainerteam besprochen und uns dazu entschieden, dass wir ihn gerne verpflichten möchten. Auch Justin wollte das unbedingt!“

Justin Butler wurde in Augsburg geboren, spielte folglich auch beim FCA in der Jugend und wechselte im Alter von 15 Jahren in das Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern München. Beim deutschen Rekordmeister durchlief er alle Nachwuchsteams bis zu den A-Junioren. Im Sommer 2019 zog es ihn dann zum FC Ingolstadt, wo er zunächst bei den A-Junioren und später, unterbrochen von einer halbjährigen Leihe zum SV Waldhof Mannheim, in der 2. und 3. Liga zum Einsatz kam.

Im Jahr 2023 zur zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund und in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit 2024/25 stand er beim Absteiger SV Sandhausen unter Vertrag. Insgesamt greift der 1,88 m große Deutsch-Amerikaner bis heute auf die Erfahrung aus fünf Zweitliga- und 93 Drittligaspielen zurück. In den bisherigen sieben Vorbereitungsspielen traf Justin Butler insgesamt sechs Mal für den FC Energie und legte mehrere Tore auf.