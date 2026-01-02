FC Energie Cottbus nimmt Gianluca Pelzer unter Vertrag 

Der Drittligist FC Energie Cottbus hat Gianluca Pelzer unter Vertrag genommen und treibt damit seine zukunftsorientierte Kaderplanung perspektivisch voran. Der 19-jährige Abwehrspieler wechselt vom Ligakonkurrenten TSG Hoffenheim II in die Lausitz und unterschrieb einen längerfristigen Vertrag in der Lausitz.

Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz: „Wir wollen unseren Verein stetig weiterentwickeln. Dazu gehört auch, dass wir unseren Kader mittel- und langfristig verändern und für die Zukunft aufstellen. Wir haben nicht zuletzt großes Vertrauen in die Expertise von Maniyel, der neben den vielen Spielern im Herrenbereich, sehr oft auch Jungs aus dem Nachwuchs beobachtet. Mit Gianluca Pelzer haben wir einen Spieler mit Potenzial und Perspektive unter Vertrag genommen und möchten ihn gerne in seiner weiteren Entwicklung begleiten. Wir freuen uns, dass er sich uns anschließt.“

„Wir haben uns mit Gianluca schon längere Zeit beschäftigt und sind überzeugt, dass er mit seinen Anlagen und Entwicklungspotenzialen viel erreichen kann. Die moderne Interpretation des Abwehrspiels, die er mit sich bringt, gefällt und passt zu uns“, fügt Kaderplaner Maniyel Nergiz hinzu.

Gianluca Pelzer wurde in Trier geboren, wuchs jedoch an der Ostsee auf. In der frühen Jugendzeit spielte er zunächst beim Rostocker FC, ehe es im Sommer 2013 in das Nachwuchsleistungszentrum des F.C. Hansa Rostock ging. Beim F.C. Hansa durchlief er die Leistungsteams in den jeweiligen Junioren-Bundesligen und weckte dabei das Interesse der TSG Hoffenheim.