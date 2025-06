– Foto: Roland Schäfer

FC Energie Cottbus: Neun Abgänge und sechs Wackelkandidaten Große Veränderungen im Kader des Drittligisten. Verlinkte Inhalte 3. Liga FC Energie

Beim Drittligisten FC Energie Cottbus laufen die Planungen für die neue Saison. Dabei stehen neun Abgänge fest. Zudem gibt es sechs Wackelkandidaten. Hier sind die Infos des Vereins dazu:

Abschied aus der Lausitz Abschiede gehören zum Leben und vor allem zum Profifußball dazu. Mitunter sind es auch Entscheidungen, die für die sportlich Verantwortlichen des FC Energie nicht immer einfach sind. So werden zur kommenden Drittligasaison 2025/2026 mindestens acht Spieler nicht weiter für unsere Mannschaft am Ball sein. Das Aufgebot des Profikaders wird sich somit auf zahlreichen Positionen verändern und in den kommenden Wochen neu formieren.

So werden Jan Shcherbakovski, Paul Milde, Maximilian Oesterhelweg, Karl Pischon und der an die Ostsee abgewanderte Maximilian Krauß nicht mehr dem neuen Team angehören. Keeper Karl Pischon zieht es zum VFC Plauen in die Oberliga, die anderen Spieler verlassen den Club mit noch unbekannter Zielstellung. Zudem sind die Verträge von Yannik Möker, Joshua Putze und Maximilian Pronichev ausgelaufen und werden nicht verlängert. Die Zukunft von Niko Bretschneider, Tobias Hasse, Filip Kusic, Phil Halbauer, Lucas Copado und Edgar Kaizer bleibt weiterhin offen.