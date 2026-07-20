FC Energie Cottbus: Neuer Keeper kommt aus Oberhausen

– Foto: FC Energie Cottbus

Der FC Energie Cottbus ist nach intensiver Suche nach einem weiteren Torhüter in der Regionalliga West fündig geworden. Mit dem 24-jährigen Kevin Kratzsch wechselt der bisherige Stammkeeper von Rot-Weiß Oberhausen in die Lausitz und schließt sich dem Zweitligateam an.

Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz sagte: „Wir haben volles Vertrauen in die Arbeit und Ansichten von Alexander Sebald, der sich mit vielen Kandidaten beschäftigt hat und fest davon überzeugt ist, dass wir den richtigen Keeper für unser Torhüterteam gefunden haben. Eine wichtige Personalie, die wir jetzt noch einige Wochen vor dem Start unter Dach und Fach bringen konnten.“

„Wir haben Ausschau nach einem Torhüter gehalten, der zum einen ambitioniert, jung und hungrig ist und zum anderen bereit ist, auch eine Rolle einzunehmen, die so ähnlich sein kann, wie es bei mir war. Es geht darum als Einheit für den gemeinsamen Erfolg zu arbeiten, sich gegenseitig zu pushen und zu unterstützen, aber auch da zu sein, wenn die Situation es erfordert. Wir sind davon überzeugt, dass Kevin all das mitbringt, und sehen viel Potenzial in ihm. Wir freuen uns, dass er jetzt bei uns ist“, sagt Torwarttrainer Alexander Sebald.