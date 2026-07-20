FC Energie Cottbus: Neuer Keeper kommt aus Oberhausen

Der FC Energie Cottbus ist nach intensiver Suche nach einem weiteren Torhüter in der Regionalliga West fündig geworden. Mit dem 24-jährigen Kevin Kratzsch wechselt der bisherige Stammkeeper von Rot-Weiß Oberhausen in die Lausitz und schließt sich dem Zweitligateam an.
Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz sagte: „Wir haben volles Vertrauen in die Arbeit und Ansichten von Alexander Sebald, der sich mit vielen Kandidaten beschäftigt hat und fest davon überzeugt ist, dass wir den richtigen Keeper für unser Torhüterteam gefunden haben. Eine wichtige Personalie, die wir jetzt noch einige Wochen vor dem Start unter Dach und Fach bringen konnten.“
„Wir haben Ausschau nach einem Torhüter gehalten, der zum einen ambitioniert, jung und hungrig ist und zum anderen bereit ist, auch eine Rolle einzunehmen, die so ähnlich sein kann, wie es bei mir war. Es geht darum als Einheit für den gemeinsamen Erfolg zu arbeiten, sich gegenseitig zu pushen und zu unterstützen, aber auch da zu sein, wenn die Situation es erfordert. Wir sind davon überzeugt, dass Kevin all das mitbringt, und sehen viel Potenzial in ihm. Wir freuen uns, dass er jetzt bei uns ist“, sagt Torwarttrainer Alexander Sebald.
Kevin Kratzsch wurde im thüringischen Gera geboren, begann dort mit dem Fußball und absolvierte seine Jugendzeit im Nachwuchsleistungszentrum des FC Carl Zeiss Jena. Nach dem Weg durch die Leistungsmannschaft der U17 und U19 sowie der zweiten Mannschaft des FC Carl Zeiss, wechselte der damals 19-jährige und zwischenzeitliche U15-Nationaltorhüter zum SV Straelen in die Regionalliga West und kam binnen zweier Spielzeiten auf 17 Einsätze.
Im Sommer 2023 sicherten sich die ambitionierten Oberhausener die Dienste des 1,90 Meter großen Schlussmannes und machten ihn ein Jahr später zur klaren Nummer Eins. In den zurückliegenden drei Saison absolvierte Kevin Kratzsch insgesamt 77 Pflichtspiele für RWO, in denen er 26mal seinen Kasten sauber halten konnte.