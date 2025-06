FC Energie Cottbus mit Zugängen aus Bayern und vom 1. FC Lok Leipzig

Moritz Hannemann stammt aus dem Nachwuchsleitungszentrum der SpVgg Unterhaching und spielte zunächst beim unterklassigen Sportbund DJK Rosenheim sowie dem TSV 1865 Dachau in der Bayernliga. Im Alter von 20 Jahren führte ihn sein Weg zum SV Heimstetten in die Regionalliga Bayern, wo er binnen vier Spielzeiten in 85 Pflichtspielen elf Tore erzielen und vier auflegen konnte.

Im Sommer 2022 sicherte sich der SSV Ulm die Dienste des 1,88m großen Offensivspielers für die Mission Aufstieg in der Regionalliga Südwest. Dies gelang und so stieg Hannemann bei 25 Einsätzen mit drei Toren und sieben Assists mit dem SSV in die 3. Liga auf und schaffte mit den „Spatzen“ direkt den Durchmarsch in die 2. Bundesliga. In jener Aufstiegssaison 2023/2024 kam er auf fünf Drittligaeinsätze, steuerte dabei ein Tor und eine Vorlage bei und schloss sich danach den Würzburger Kickers an. Für die Franken absolvierte er in der abgelaufenen Saison insgesamt 33 Pflichtspiele und traf dabei zwölf Mal das Tor und legte neun Treffer auf.