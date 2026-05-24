FC Energie Cottbus mit 6 Abgängen

– Foto: Schneider Torsten

Nach der Partie gegen den VfB Krieschow wurden Leistungsträger verabschiedet, die viel in den vergangenen Jahren erlebt haben. Dabei ist auf der Position des Torhüters reichlich Bewegung hineingekommen. Dass Marius Funk den Verein verlassen würde, war bereits v or der entscheidenden Partie zum Aufstieg beim SSV Jahn Regensburg bekannt geworden. Jetzt wird auch Alexander Sebald den Verein als Spieler verlassen. Damit verlässt eine sehr verlässliche Persönlichkeit die Kaderriege. Jedoch wird Sebald die Aufgabe des Torwarttrainers übernehmen. Bereits als Spieler war er eine mentale Unterstützung für die gesamte Mannschaft. Auch während der Pflichtspielpartien war der "Papa" als zweiter Torhüter stets dabei, und unterstützte den Trainerstab wie auch seine Mitspieler nicht nur mit Anfeuerungen.

Zukünftig wird er sich um das Torhütertalent Max Böhnke kümmern, der mit Sicherheit noch Konkurrenz auf seiner Position in den kommenden Wochen erhalten wird, und selbst seinen Vertrag beim FCE verlängert hat.



Folgendes sagte der Kaderplaner Maniyel Nergiz über die aktuelle Lage:





„Gemeinsam mit dem Trainerteam und ’Sebo‘ werden wir für die kommende Saison in der 2. Liga ein starkes Torhüterteam zusammenstellen. Mit der Verlängerung von Max Böhnke ist bereits ein Puzzleteil geklärt.“Zum anderen wird auch Dennis Slamar den Verein verlassen. Zum Aufstieg in die 3. Liga im Jahr 2024 hatte er große Verdienste, dass dieses Ziel gelang. Indes wird auch Nyamekye Awortwie-Grant nach nur einer Saison den Verein verlassen. Er etablierte sich nicht nur als Stammspieler, sondern verlieh der Defensive Stabilität, Schnelligkeit und Übersicht. Zum anderen ist Janis Juckel ein Eigengewächs des Vereins gewesen, der genau wie Slamar zum Aufstieg in die 3. Liga beitrug. Doch seine Einsätze in der 3. Liga wurden im Laufe der vergangenen zwei Saisons immer weniger, und seine Konkurrenz auf der Position immer größer.

Stürmer Timmy Thiele schoss Energie mit seinen Toren in die 3. Liga. In der Spielzeit 2024/2025 zählte er zu den großen Leistungsträgern im Team, und trug maßgeblich dazu bei, dass der FCE in der Liga für Furore sorgen konnte. Doch Verletzungen warfen ihn in der abgelaufenen Spielzeit zurück, sodass er nicht mehr seinen alten Rhythmus erlangen konnte.